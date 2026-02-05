Amazon bringt die nächste Generation seiner Fire TV‑Geräte auf den Markt. Die überarbeiteten Modelle der Fire TV 2- , 4- und Omni QLED-Serie sind ab sofort verfügbar. Sie fallen nicht nur schlanker aus als ihre Vorgänger, sondern bieten auch technisch einige Verbesserungen. Wer zuschlagen möchte, profitiert aktuell von reduzierten Einführungspreisen.

Das Topmodell legt am deutlichsten zu

Bei der Omni QLED-Serie hat Amazon am stärksten nachgebessert. Die Displays leuchten laut Hersteller 60 Prozent heller als beim Vorgänger. Die Anzahl der lokalen Dimming-Zonen wurde nahezu verdoppelt, was für deutlich bessere Kontraste sorgen soll. Unterstützung für Dolby Vision und HDR10+ Adaptive rundet das Bild ab. Zudem verspricht der neue Prozessor 40 Prozent mehr Geschwindigkeit.

Ein interessantes Upgrade ist die Omnisense-Technologie. Sie registriert Bewegungen im Raum und weckt den Fernseher automatisch aus dem Standby, um beispielsweise Fotos oder digitale Kunstwerke anzuzeigen. Verlässt man den Raum, schaltet sich das Gerät von selbst aus. Neu hinzugekommen ist auch ein interaktiver Modus, bei dem sich die dargestellten Motive je nach Bewegung im Raum verändern. Alexa lässt sich wie gewohnt auch ohne Fernbedienung per Sprache steuern. Die Omni QLED-Serie gibt es in vier Größen von 50 bis 75 Zoll.

Auch die günstigeren Modelle bekommen Upgrades

Die Einstiegsmodelle wurden ebenfalls aufgefrischt. Die 2-Serie löst weiterhin in HD auf, die 4-Serie bietet 4K. Beide Reihen sind jetzt mit schmaleren Rahmen und einem neuen Quad-Core-Chip ausgestattet. Dieser soll für 30 Prozent mehr Geschwindigkeit sorgen. Positiv überrascht, dass Amazon die Omnisense-Funktion auch den günstigeren Fernsehern spendiert.

Alle neuen Modelle verfügen über einen Dialog-Boost. Die Funktion verstärkt gezielt Sprachausgaben in Filmen und Serien. Dialoge sind dadurch besser verständlich, ohne dass man gleich den gesamten Ton lauter drehen muss.

Angebote zum Marktstart

Regulär beginnt die Omni QLED-Serie bei 699,99 Euro, zum Launch gibt es sie aber schon ab 479,99 Euro. Die 4-Serie in 43, 50 und 55 Zoll startet normalerweise bei 499,99 Euro, derzeit jedoch bei 299,99 Euro. Die kleinste Variante, die 2-Serie in 32 oder 40 Zoll, kostet regulär ab 279,99 Euro und ist vorübergehend ab 169,99 Euro erhältlich.

