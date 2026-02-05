Apple hat am gestrigen Abend den Release Candidate zu iOS 26.3, iPadOS 26.3, macOS 26.3 und Co. veröffentlicht. Der iOS 26.3 Release Candidate bietet Hinweise auf zwei bislang unveröffentlichte Chips der M5-Familie.

Neue M5-Chips in iOS 26.3 Release Candidate aufgetaucht

Macrumors bezieht sich auf Informationen von Nicolás Alvarez und berichtet, dass im Programmcode von iOS 26.3 RC Hinweise auf neue M5-Chips aufgetaucht sind.

Konkret werden im Release Candidate von iOS 26.3 werden zwei bislang unveröffentlichte SoCs mit den Bezeichnungen T6051 und T6052 erwähnt, die den Plattformnamen H17C beziehungsweise H17D zugeordnet sind. Die „17“ gilt dabei als klarer Hinweis auf die M5-Generation – der reguläre M5 trägt intern die Kennung H17G.

Apples interne Nomenklatur folgt dabei einem bekannten Muster:

G steht für Standard-Chips,

S kennzeichnet Pro-Varianten,

C wird üblicherweise für Max-Modelle verwendet,

D deutet auf Ultra-Chips hin.

Vor diesem Hintergrund sprechen die Hinweise in iOS 26.3 RC dafür, dass Apple M5 Max (H17C) und M5 Ultra (H17D) bereits softwareseitig vorbereitet – ein weiteres Indiz dafür, dass neue leistungsstarke Mac-Modelle nicht mehr allzu weit entfernt sein könnten.

Legt man Apples bisherige Nummerierungs- und Buchstabenlogik zugrunde, deuten die Einträge klar auf einen M5 Max und einen M5 Ultra hin. Auffällig ist hingegen, dass keinerlei Hinweis auf T6050 mit dem Plattformnamen H17S existiert – genau diese Kombination würde man für einen M5 Pro erwarten.

Derzeit lassen sich drei mögliche Szenarien ableiten:

Der M5 Pro existiert, taucht aber im Code von iOS 26.3 noch nicht auf – während M5 Max und M5 Ultra bereits vorbereitet werden.

Apple ändert seine interne Nummerierungslogik, sodass die bisherigen Rückschlüsse auf Pro-, Max- und Ultra-Varianten nicht mehr eindeutig sind.

Apple plant MacBook-Pro-Modelle mit M5 Max und sogar M5 Ultra, was eine ungewöhnliche Abkehr von der bisherigen Produktstrategie wäre.

Warum derzeit nur Hinweise auf einen M5 Max und einen M5 Ultra auftauchen, ist bislang unklar. Gerüchte deuten jedoch darauf hin, dass neue MacBook Pro-Modelle mit leistungsstärkeren M5-Chips bereits in den kommenden Wochen vorgestellt werden könnten.

Parallel dazu soll Apple an einem Mac Studio der M5-Generation arbeiten, der voraussichtlich auf den M5 Ultra setzen würde. Konkrete Hinweise auf einen zeitnahen Launch dieses Desktops gibt es bislang allerdings nicht – hier bleibt Apple weiterhin auffällig still.