Der TV-Streaming-Anbieter Zattoo hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz zwei neue FAST-Sender ins Portfolio aufnimmt. Die Rede ist von SPIEGEL TV und SPIEGEL TV action+crime.

SPIEGEL TV

Der FAST Channel SPIEGEL TV bietet rund um die Uhr ein vielseitiges Programm aus aktuellen Magazinbeiträgen, hochwertigen Dokumentationen und Reportagen sowie spannenden Wissens- und Geschichtsformaten. Ergänzt wird das Angebot durch das wöchentliche „Spitzengespräch“, den Polit-Talk von Der SPIEGEL, der sich jeweils einem besonders brisanten Thema widmet.

Der Donnerstagabend steht ganz im Zeichen herausragender Geschichtsfilme wie „Das Kriegsende in Farbe“ oder „Eva Braun – Leben und Sterben mit dem Führer“. Abgerundet wird das Programm durch ausgewählte SPIEGEL-TV-Klassiker, darunter die legendäre „Penny-Markt“-Reportage, die bis heute Kultstatus genießt.

SPIEGEL TV action+crime

Auf SPIEGEL TV action+crime finden True-Crime-Enthusiasten und Adrenalinfans ein Programm ganz nach ihrem Geschmack. Der Sender zeigt vielfach ausgezeichnete Rocker- und Clan-Dokumentationen, die schonungslos Einblicke in die Welt krimineller Großfamilien und die Mechanismen des organisierten Verbrechens liefern.

Zum festen Bestandteil des Programms zählt das Erfolgsformat „Im Verhör“, ebenso wie die digitale Produktion „Interview mit einem Killer“. Weitere Highlights sind unter anderem „Unterwegs mit der Bundespolizei“, „Insight Hells Angels“, „Über Leichen“, „Die bösen Jungs vom Kiez“, „Die Macht der Clans“ und „Die Davidwache“ – ein Angebot, das Spannung und investigative Tiefe konsequent verbindet.