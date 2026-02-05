Es gibt Neuigkeiten von Spotify. Der Musik-Streaming-Anbieter hat nach dem Start von Hörbücher+ und Audiobook Recaps im vergangenen Jahr ein neues Feature für seine Hörbuch Experience ein, das gedruckte Bücher, E-Books und Hörbücher erstmals direkt miteinander verbindet: Page Match.

Spotify: „Page Match“ verbindet Buch und Hörbuch mit nur einem Scan

Mit Page Match können Nutzer der Spotify Premium Hörbuch Experience eine Seite aus einem gedruckten Buch oder eines E-Books direkt in der Spotify App scannen. Dazu wählt ihr beim jeweiligen Hörbuch die Page-Match-Funktion aus und erfasst mit der Smartphone-Kamera die aktuell gelesene Seite. Spotify erkennt die passende Stelle im Hörbuch automatisch und setzt die Wiedergabe exakt dort fort.

Auch der Wechsel zurück funktioniert nahtlos: Wer nach dem Hören wieder im Buch weiterlesen möchte, scannt zunächst eine beliebige Seite. Die Spotify App zeigt anschließend an, ob im Buch vor- oder zurückgeblättert werden muss, um genau an der Textstelle weiterzulesen, an der das Hörbuch pausiert wurde. So lassen sich Geschichten komfortabel über verschiedene Formate hinweg erleben und flexibel in den Alltag integrieren.

Ist für einen Titel zusätzlich Audiobook Recaps verfügbar, greifen beide Funktionen ineinander: Die kurzen Audio-Zusammenfassungen knüpfen auf Wunsch an die zuletzt gehörte Stelle an und erleichtern den schnellen Wiedereinstieg in die Geschichte.

Zum Start steht Page Match für viele englischsprachige Titel zur Verfügung. Nutzer der Spotify Premium Hörbuch Experience können das Feature ab sofort innerhalb ihres monatlichen Hörbuch-Stundenkontingents nutzen. Der vollständige Rollout erfolgt bis Ende Februar. Für einzelne über Spotify gekaufte Hörbücher ist Page Match zudem auch für Spotify-Free-Nutzer verfügbar.