Anfang dieses Jahres wird mit der Vorstellung verschiedener Apple Neuheiten gerechnet. Nachdem kürzlich AirTag 2 angekündigt wurde, könnte Apple zeitnah auch das iPhone 17e sowie das iPad 12 auf den Markt bringen. Nun erreichen uns frische Gerüchte zu den beiden Modellen.

Aktuelle Gerüchte zum iPhone 17e

Im Februar 2025 stellte Apple die Produktion des iPhone SE ein und brachte das neue Einsteigermodell – iPhone 16e – auf den Markt. Das Gerät verfügt über ein 6,1 Zoll großes OLED-Display, einen A18-Chip, Apple Intelligence, eine 48-Megapixel-Rückkamera, einen Action Button, einen USB-C-Anschluss und weitere Funktionen. Gerüchten zufolge wird Apple das iPhone 17e punktuell verbessern.

Der japanische Blog Macotakara beruft sich auf „zuverlässige Quellen“ und berichtet, dass das iPhone 17e optisch weitgehend dem iPhone 16e entsprechen wird. Entgegen früherer Gerüchte soll das Gerät keine Dynamic Island erhalten. Stattdessen soll Apple dem bisherigen Design treu bleiben: Das iPhone 17e wurde somit weiterhin auf eine klassische Notch setzen, genau wie sein Vorgänger.

Drei Neuerungen werden in dem Bericht genannt

A19-Chip : Keine Überraschung, aber ein wichtiger Schritt nach vorn. Der Wechsel vom A18 im iPhone 16e auf den A19 verspricht mehr Leistung und eine bessere Energieeffizienz.

: Keine Überraschung, aber ein wichtiger Schritt nach vorn. Der Wechsel vom A18 im iPhone 16e auf den A19 verspricht mehr Leistung und eine bessere Energieeffizienz. C1X-Modem : Apples zweite Modem-Generation für 5G und LTE soll bis zu doppelt so schnell sein wie das erste C1-Modem im iPhone 16e. Zudem bezeichnet Apple das C1X als das bislang energieeffizienteste iPhone-Modem.

: Apples zweite Modem-Generation für 5G und LTE soll bis zu doppelt so schnell sein wie das erste C1-Modem im iPhone 16e. Zudem bezeichnet Apple das C1X als das bislang energieeffizienteste iPhone-Modem. N1-Chip: Wie bereits beim iPhone Air kommt auch hier Apples N1-Chip für WLAN, Bluetooth und Thread zum Einsatz. Im iPhone Air unterstützt der N1 Wi-Fi 7 und Bluetooth 6 und sorgt laut Apple für mehr Performance und Zuverlässigkeit bei Funktionen wie Persönlicher Hotspot und AirDrop.

Die Kollegen von Macwelt berufen sich auf einen Insider und berichten, dass Apple plant, das iPhone 17e am 19. Februar 2026 per Pressemitteilung anzukündigen. Dabei handelt es sich um einen Donnerstag, dies wäre ein ungewöhnlicher Tag, um ein neues Produkt anzukündigen. Für gewöhnlich sucht sich Apple hierfür den Anfang einer Woche aus.

Auch in diesem Bericht heißt es, dass Apple weiterhin auf eine Notch setzen wird. Gleichzeitig soll das iPhone 17e MagSafe für kabelloses Laden mit bis zu 25W unterstützen. Außerdem lassen sich Zubehörteile wie Apples MagSafe Wallet magnetisch an der Rückseite des iPhone 17e befestigen.

Infos zum iPad 12

Macotakara hält noch ein paar Appetithäppchen zum iPad 12 bereit. Auch hier wird es sich in erster Linie um ei Leistungsupgrade handeln. Laut dem Bericht wird das iPad 12 voraussichtlich ein ähnliches Design wie das iPad 11 aufweisen, jedoch mit einem neueren A18-Chip ausgestattet sein, der Apple Intelligence unterstützt. Das bedeutet, dass das iPad 12 über 8 GB RAM verfügen würde, im Vergleich zu 6 GB beim iPad 11.