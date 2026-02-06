Apple arbeitet seit Jahren an einem ambitionierten Gesundheitsdienst namens Health+, der offenbar deutlich umfangreicher geplant war als das, was Nutzer bislang aus der Health-App kennen. Doch nun ändert sich anscheinend die Strategie grundlegend.

Eddy Cue übernimmt die Führung

Nachdem Jeff Williams in den Ruhestand gegangen ist, hat Services-Chef Eddy Cue die Verantwortung für Apples Gesundheitssparte übernommen. Laut einem Bericht von Bloomberg hat Cue die bisherigen Pläne umstrukturiert. Statt eines großen Launches unter dem Label „Apple Health+“ mit eigenem Abo-Modell will Apple die geplanten Funktionen nun in kleinere, regelmäßige Updates aufteilen. So sollen Nutzer schneller von neuen Features profitieren, anstatt auf ein umfassendes Gesamtpaket warten zu müssen.

Was ursprünglich geplant war

Die ursprüngliche Vision von Health+ klang vielversprechend. Apple soll in einem Studio im kalifornischen Oakland professionelle Videos produziert haben, die Nutzern medizinische Themen verständlich erklären. Zusammen mit Umfragen und Gesundheitsanalysen hätte die Health-App erstmals personalisierte Empfehlungen aussprechen können. Auch eine Art KI-gestützter Chat war im Gespräch, über den Nutzer ihre Gesundheitsdaten besprechen und gezielte Informationen erhalten sollten.

Offiziell angekündigt hat Apple diesen Dienst allerdings nie. Alles, was bisher bekannt ist, stammt aus internen Leaks und anonymen Quellen.

Ein strategischer Kurswechsel

Wenn Bloomberg recht behält, wird Health+ also zurückgefahren. Es wäre jedoch zu einfach, die Umstrukturierung als Scheitern abzustempeln. Tatsächlich sprechen mehrere Faktoren für einen bewussten strategischen Schwenk.

Die regulatorischen Hürden im Gesundheitsbereich sind enorm, allein die FDA-Zulassungen für bestimmte Funktionen dürften ein erheblicher Faktor gewesen sein. Hinzu kommt, dass Apple auch bei Apple Intelligence zuletzt mehrere Features verschoben hat und eine Partnerschaft mit Google eingegangen ist. Ein kleinerer, schrittweiser Launch könnte sowohl regulatorische Hürden senken als auch die Kommunikation gegenüber den Nutzern vereinfachen. Vor allem wird dem Nutzer nicht ein großes Paket versprochen, welches dann womöglich nicht eingehalten werden kann, wie es bei Apple Intelligence und Siri passiert ist.

Zudem berichtet Bloomberg, dass Sumbul Desai weiterhin Apples Gesundheitsinitiativen leitet und zusätzlich Apple Fitness übernommen hat. Das deutet darauf hin, dass Apple die beiden Bereiche enger verzahnen will.

Die Konkurrenz schläft nicht, aber Apple hat einen Vorteil

Einige Wettbewerber bieten bereits interessante Gesundheitsfunktionen an, wobei der Datenschutz und das Gebotene dort oft zu wünschen übrig lassen. ChatGPTs Integration mit Apple Health war ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie man es besser nicht machen sollte. Apple weiß also sehr genau, wo die Untergrenze in diesem Bereich liegt, und dürfte aus den Fehlern anderer gelernt haben.

Auch wenn Health+ in seiner ursprünglichen Form wohl nicht kommen wird, gehen die bisherigen Arbeiten nicht verloren. Die produzierten Inhalte und entwickelten Technologien sollen über einen längeren Zeitraum in die Health-App einfließen. Wahrscheinlich erfahren wir auf der WWDC 2026, wie Apple die Zukunft von Health und Fitness gestalten will.