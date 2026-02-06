Ein paar wenige Tage müssen sich Football-Fans noch gedulden. In der Nacht von Sonntag auf Montag findet der Super Bowl LX statt. Auf dem Weg zur Apple Music Super Bowl LX Halftime Show hat Top-Act Bad Bunny den Apple Music Radio Moderatoren Zane Lowe and Ebro Darden im Rahmen der Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Pressekonferenz ein begleitendes Interview gegeben.
Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Pressekonferenz: Interview mit Bad Bunny
In dem Interview mit Zane Lowe and Ebro Darden spricht Bad Bunny darüber, wie er sich auf den großen Auftritt vorbereitet, welche Bedeutung die Unterstützung seiner Mutter für ihn hat und warum die Welt kein Spanisch lernen muss, um seine Performance zu schätzen – man müsse lediglich lernen zu tanzen.
Das Interview haben wir haben wir euch als Videoclip eingebunden. Eins, zwei Zitate des Künstlers haben wir separat für euch. Auf die Frage, was Fans im Rahmen der Halftime Show erwarten können, antwortete Bad Bunny wie folgt:
„Ich will einfach nur, dass die Leute Spaß haben. Es wird eine riesige Party. Ich möchte meine Kultur auf die Bühne bringen. Ich will wirklich nichts vorwegnehmen. Es wird ganz einfach. Die Leute müssen sich nur ums Tanzen kümmern. Ich weiß, ich habe ihnen gesagt, sie hätten einen Monat Zeit, Spanisch zu lernen, aber das brauchen sie gar nicht! Es ist viel besser, wenn sie tanzen lernen. Es gibt keinen schöneren Tanz als den, der von Herzen kommt.“
Zudem erzählte Bad Bunny, wie wichtig ihm sein Album DeBÍ TiRAR MáS FOToS ist und wie es seine tiefen Dankbarkeitsgefühle vor dem Sonntag noch verstärkt hat…
„Es ist das außergewöhnlichste Projekt, das ich je gemacht habe, denn es hat mich hierher gebracht. Ich hatte keine konkreten Ziele; ich wollte weder den Grammy für das Album des Jahres noch den Latin Grammy gewinnen. Ich wollte nicht in der Halbzeitshow des Super Bowls auftreten. Ich wollte einfach nur meine Wurzeln, meine Leute mehr denn je spüren, mich mit mir selbst, meiner Geschichte und meiner Kultur verbinden.
Und das habe ich auf ganz ehrliche Weise getan. Ich wollte nur während der Konzertreihe auftreten, und das war’s. Ich dachte: ‚Ich will nicht weg. Ich will die ganze Zeit hierbleiben.‘ Und dann dachte ich: ‚Wow. Die Welt will mich wirklich, also sollte ich hingehen und Liebe schenken … der Welt … Lateinamerika Liebe zeigen.‘ Und dann die Möglichkeit, dieses Gefühl, das ich in dieses Album gepackt habe, auf einer der größten Bühnen der Welt zu präsentieren, hätte ich nie für möglich gehalten. Dieses Album ist definitiv mein außergewöhnlichstes, denn wie gesagt, ich habe versucht, mich mit mir selbst und meinen Wurzeln zu verbinden.“
Und das sagt mir etwas, was ich vorher schon wusste, aber jetzt ist es wie bestätigt. Man muss immer stolz auf sich selbst sein und sich wohlfühlen, so wie man ist. Man sollte stolz auf seine Geschichte und seine Herkunft sein, aber sich dadurch nicht einschränken lassen. Ich weiß, woher ich komme, aber ich weiß auch, wohin ich gehen kann. Dieses Album wird mich mein Leben lang begleiten.
