Ein paar wenige Tage müssen sich Football-Fans noch gedulden. In der Nacht von Sonntag auf Montag findet der Super Bowl LX statt. Auf dem Weg zur Apple Music Super Bowl LX Halftime Show hat Top-Act Bad Bunny den Apple Music Radio Moderatoren Zane Lowe and Ebro Darden im Rahmen der Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Pressekonferenz ein begleitendes Interview gegeben.

Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Pressekonferenz: Interview mit Bad Bunny

In dem Interview mit Zane Lowe and Ebro Darden spricht Bad Bunny darüber, wie er sich auf den großen Auftritt vorbereitet, welche Bedeutung die Unterstützung seiner Mutter für ihn hat und warum die Welt kein Spanisch lernen muss, um seine Performance zu schätzen – man müsse lediglich lernen zu tanzen.

Das Interview haben wir haben wir euch als Videoclip eingebunden. Eins, zwei Zitate des Künstlers haben wir separat für euch. Auf die Frage, was Fans im Rahmen der Halftime Show erwarten können, antwortete Bad Bunny wie folgt:

„Ich will einfach nur, dass die Leute Spaß haben. Es wird eine riesige Party. Ich möchte meine Kultur auf die Bühne bringen. Ich will wirklich nichts vorwegnehmen. Es wird ganz einfach. Die Leute müssen sich nur ums Tanzen kümmern. Ich weiß, ich habe ihnen gesagt, sie hätten einen Monat Zeit, Spanisch zu lernen, aber das brauchen sie gar nicht! Es ist viel besser, wenn sie tanzen lernen. Es gibt keinen schöneren Tanz als den, der von Herzen kommt.“

Zudem erzählte Bad Bunny, wie wichtig ihm sein Album DeBÍ TiRAR MáS FOToS ist und wie es seine tiefen Dankbarkeitsgefühle vor dem Sonntag noch verstärkt hat…