Kurz vor dem Wochenende hat Apple die Swift Student Challenge 2026 gestartet. Diese bedeutet, dass Entwickler ab sofort ihre Swift Playground App-Projekte einreichen können. Deadline ist der 28. Februar 2026 möglich sind.

Apple startet Swift Student Challenge 2026

Genau wie in den vergangenen Jahren startet Apple zum Jahresbeginn die Swift Student Challenge. Konkret bietet Apple seit 2020 die Swift Student Challenge an. Sie offeriert Schüler und Studenten weltweit eine Plattform, um ihre Kreativität unter Beweis zu stellen und wertvolle praktische Erfahrungen zu sammeln. Die Initiative eröffnet jungen Entwicklern den Zugang zu einer globalen Community, in der sie mit Swift – derselben Programmiersprache, die auch professionelle Entwickler einsetzen – an der nächsten Generation innovativer Apps arbeiten können.

Apple wird insgesamt 350 Gewinner:innen der Swift Student Challenge auswählen, deren Einreichungen sich durch besondere Innovation, Kreativität, gesellschaftlichen Einfluss oder Inklusivität auszeichnen. Aus diesem Kreis kürt das Unternehmen zusätzlich 50 herausragende Gewinner:innen, die im Sommer zu drei inspirierenden Tagen auf den Apple-Campus in Cupertino, Kalifornien, eingeladen werden. Alle Gewinner erhalten zudem eine einjährige Mitgliedschaft im Apple Developer Program sowie ein exklusives Geschenk von Apple.

Weitere Details zur Swift Student Challenge 2026 findet man auf der Swift Student Challenge-Website.