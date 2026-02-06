Apple hat watchOS 11.6.2 veröffentlicht. Das Update steht für die Apple Watch 6, Apple Watch 7, Apple Watch 8, Apple Watch 9, Apple Watch 10, Apple Watch SE 2, Apple Watch Ultra und Apple Watch Ultra 2 zur Verfügung.

Apple veröffentlicht watchOS 11.6.2

Diejenigen, die eine Apple Watch 6, Apple Watch 7, Apple Watch 8, Apple Watch 9, Apple Watch 10, Apple Watch SE 2, Apple Watch Ultra oder Apple Watch Ultra 2 besitzen und aus welchen Gründen nicht auf iOS 26 updaten, können ab sofort watchOS 11.6.2 installieren.

In den Release-Notes heißt es

Dieses Update enthält wichtige Fehlerbehebungen und wird allen Benutzern empfohlen.

Im weiteren Verlauf gab Apple zu verstehen, dass watchOS 11.6.2 „ein Problem mit dem Mobilfunknetz für die Apple Watch 6, Apple Watch 7, Apple Watch 8, Apple Watch 9, Apple Watch 10, Apple Watch SE 2, Apple Watch Ultra und Apple Watch Ultra 2 beim Herstellen einer Verbindung zu Notdiensten in Australien behebt.

Ein ähnliches Update hatte Apple kürzlich für iOS veröffentlich.