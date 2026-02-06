Passend zum Wochenende startet Amazon wieder eine neue 99 Cent Leih-Aktion. Wie gewohnt können Prime-Mitglieder viele Hits günstig leihen. Mit dabei sind dieses Mal jede Menge aktuelle Filme, darunter „Nobody 2“, „Die Gangster Gang 2“ und „The Ugly Stepsister“.

Amazon Prime Video: Filme leihen für je 99 Cent

Im Rahmen der Aktion können Prime-Mitglieder ausgewählte Filme zum Sonderpreis von je 99 Cent ausleihen. Nach der Ausleihe habt ihr 30 Tage Zeit, den Film erstmals zu starten. Ab dem ersten Abspielen des Videos bleiben euch dann 48 Stunden, um den Film anzuschauen.

Wie so oft bei Amazon-Aktionen gilt auch hier: Nur Prime-Mitglieder können die Schnäppchen nutzen. Falls ihr noch kein Prime-Mitglied seid, könnt ihr euch jedoch ganz einfach anmelden und den Dienst 30 Tage lang kostenlos testen. Falls ihr danach kein Interesse an einer längerfristigen Mitgliedschaft habt, könnt ihr das Test-Abo problemlos direkt wieder kündigen.

Die Auswahl ist wieder groß und vielseitig, sodass für jeden Filmgeschmack etwas dabei sein sollte. Die vollständige Liste der 99 Cent Leihfilme gibt es bei Amazon. Es lohnt sich, das Angebot durchzuscrollen. Nachfolgend haben wir einige aktuelle Empfehlungen aus der Aktion für euch:

Bring Her Back (2025, Horror, IMDb 7,1)

„In diesem mitreißenden Horrorschocker von den Regie-Visionären von \“Talk to Me\“ entdecken ein Bruder und eine Schwester ein schreckliches Ritual im abgelegenen Haus ihrer neuen Pflegemutter. Mit der Oscar-nominierten Sally Hawkins in der Hauptrolle.“

Besetzung: Sally Hawkins, Billy Barratt, Sora Wong, Jonah Wren Phillips u. a.

The Ugly Stepsister (2025, Horror/Drama, IMDb 7,0)

„Elvira will aus dem Schatten ihrer schönen Stiefschwester Agnes treten und setzt alles daran, die Aufmerksamkeit des begehrten Prinzen Julian auf sich zu ziehen.“

Besetzung: Lea Myren, Ane Dahl Torp, Thea Sofie Loch Næss, Flo Fagerli, Isac Calmroth, Malte Gårdinger, Ralph Carlsson, Isac Aspberg, Albin Weidenbladh, Oksana Czerkasyna u. a.

Die Gangster Gang 2 (2025, Animation, IMDb 7,0)

„In diesem Abenteuer werden die rehabilitierten Bad Guys dazu gezwungen, einen letzten Raub zu begehen, den neue Kriminelle planen: Die Bad Girls.“

Besetzung: Omid Djalili, Colin Jost, Alex Borstein, Maria Bakalova, Natasha Lyonne, Danielle Brooks, Ashley London, William Calvert, Jaime Camil, Lilly Singh, Richard Ayoade, Zazie Beetz, Craig Robinson, Anthony Ramos, Awkwafina, Marc Maron, Sam Rockwell u. a.

Kleine Dinge wie Diese (2025, Drama, IMDb 6,7)

„Aufwühlend und in düsteren Bildern: OSCAR-Preisträger Cillian Murphy (Oppenheimer) kehrt mit einer vielschichtigen Performance in seine irische Heimat zurück. Im von der Kritik gefeierten Drama wird er als Kohlenhändler in einer von Armut geprägten Grafschaft auf das harte Schicksal unverheirateter schwangerer Mädchen in einem Nonnenkloster aufmerksam.“

Besetzung: Cillian Murphy, Emily Watson, Eileen Walsh, Clare Dunne u. a.

Nobody 2 (2025, Action/Komödie, IMDb 6,3)

„Bob Odenkirk spielt in diesem knallharten Actionthriller wieder Hutch, einen überarbeiteten Killer, der eine Pause braucht. Als er beschließt, mit Familie in einer Touristenstadt etwas Spaß in der Sonne zu genießen, bringt ein kleiner Streit mit den dortigen Ortsrüpeln die Familie ins Visier einer wahnwitzigen, blutrünstigen Gangsterbossin, die entschlossen ist, den Erholungsurlaub zu vereiteln.“

Besetzung: Bob Odenkirk, Connie Nielsen, Christopher Lloyd, John Ortiz, RZA, Sharon Stone, Colin Hanks, Gage Munroe, Paisley Cadorath, Jacob Blair, Daniel Bernhardt, Lucius Hoyos, David MacInnis, Rodrigo Beilfuss, Colin Salmon u. a.

Was ist Liebe wert – Materialists (2025, Romantik, IMDb 6,3)

„Eine junge, ehrgeizige Partnervermittlerin aus New York City (Dakota Johnson) ist hin- und hergerissen zwischen dem perfekten Partner (Pedro Pascal) und ihrem unvollkommenen Ex (Chris Evans). Diese scharfsinnige, sexy New-York-Romanze der Oscar-nominierten Celine Song enthüllt die hässliche Wahrheit des modernen Datings und zeigt, wie uns die Jagd nach dem Partner das Wichtigste kosten kann.“

Besetzung: Dakota Johnson, Pedro Pascal, Chris Evans, Marin Ireland, Lindsey Broad u. a.