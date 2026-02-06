Das Marktforschungsunternehmen Omdia hat die weltweiten Tablet-Verkäufe für das vierte Quartal 2025 analysiert. Dabei konnte das iPad einen jährlichen Anstieg von 16,5 Prozent verbuchen.

iPad-Verkäufe mit deutlichem Anstieg im Q4/2025

Laut dem jüngsten Bericht des Marktforschungsunternehmens Omdia hat Apple im 4. Quartal 2025 rund 19,6 Millionen iPads verkauft. Dies entspricht einem Plus von 16,5 Prozent im Jahresvergleich. Das bedeutet nicht nur ein deutliches Wachstum gegenüber dem Vorjahr, sondern stärkt Apples Position als marktführender Tablet-Hersteller mit einem Anteil von fast 45 Prozent am weltweiten Tabletmarkt.

Blickt man auf den gesamten Tablet-Markt, so lässt sich festhalten, dass globale Tablet-Markt seine Erholung im Jahr 2025 fortsetzt. Laut der aktuellen Analysestiegen die Auslieferungen im Vergleich zum Vorjahr um 9,8 Prozent auf 162 Millionen Einheiten. Das stärkste Wachstum verzeichnete das Weihnachtsquartal, in dem die Auslieferungen im vierten Quartal 2025 44 Millionen Einheiten erreichten, ein Plus von 9,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Samsung belegte Rang zwei im Ranking, bekam jedoch die abkühlende Marktdynamik deutlich zu spüren: Die Auslieferungen sanken um 9,2 Prozent im Jahresvergleich auf 6,4 Millionen Einheiten. Lenovo war unter den großen Herstellern der Wachstumschampion und steigerte die Auslieferungen auf 3,9 Millionen Geräte – ein Plus von 36 Prozent. Rückenwind kam durch vorgezogene Lieferungen, mit denen Lenovo erwarteten Preiserhöhungen zuvorkam.

Auf Platz vier folgte Huawei mit 3,0 Millionen Einheiten und 14,8 Prozent Wachstum. Xiaomi komplettierte die Top fünf: 2,8 Millionen Tablets im Q4 2025 bedeuteten +10,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr; auf Jahressicht legten die Auslieferungen sogar um 25 Prozent gegenüber 2024 zu.