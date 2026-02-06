Apple Chef Tim Cook hatte zu einer Mitarbeiterversammlung geladen, in der er Fragen der von Mitarbeitern beantwortete und wichtige Themen, wie zum Beispiel die US-Einwanderungspolitik, das bevorstehende 50-jähriges Apple-Jubiläum, seine Nachfolge, Abgänge von Führungskräften etc. sprach.

Tim Cook spricht über Apples 50-jähriges Jubiläum, seine Nachfolge und mehr

Mark Gurman von Bloomberg hat Informationen aus einer internen Apple-Versammlung erhalten, bei der Apple Chef Tim Cook zu verschiedenen Themen Stellung genommen hat.

Am 01. April 2026 feiert Apple sein 50-jähriges Jubiläum und Cook hat versprochen, diesen Meilenstein gebührend zu feiern. Der Apple Chef wird in diesem Zusammenhang wie folgt zitiert

„Ich habe in letzter Zeit ungewöhnlich viel über Apple nachgedacht, weil wir uns überlegt haben, wie wir diesen Moment gebührend feiern können. Wenn man wirklich innehält und über die letzten 50 Jahre nachdenkt, ist das ein unbeschreibliches Gefühl. Wirklich. Ich verspreche eine große Feier.“

Von der Beinahe-Insolvenz Ende der 1990er-Jahre bis zum Aufstieg zum wertvollsten börsennotierten Unternehmen der Welt hat Apple im Laufe des letzten halben Jahrhunderts Höhen und Tiefen erlebt. Erst kürzlich vermeldete das Unternehmen das beste Quartal der Unternehmensgeschichte.

Auch über seinen Ruhestand, der irgendwann eintreten wird und Veränderungen im Management sprach Cook.

„Ich verbringe viel Zeit damit, darüber nachzudenken, wer in fünf Jahren, in zehn Jahren im Raum sitzen wird. Ich bin davon besessen – wer in fünfzehn Jahren im Raum sitzen wird.“ […] „Das ist ein wichtiger Teil der Führungsrolle: über diese Dinge nachzudenken und entsprechende Pläne zu haben. Wissen Sie, wenn die Leute ein gewisses Alter erreichen, gehen manche in Rente. Das ist doch ganz natürlich.“

Abschließend ging Cook auch auf die kürzlichen Abgänge von Lisa Jackson , Jeff Williams und Katherine Adams ein . Diese Abgänge seien, so Cook, lange geplant gewesen und „keine Überraschungen“. Die Abgänge von John Giannandrea und Alan Dye erwähnte Cook jedoch nicht.