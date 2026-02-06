Apple-CEO Tim Cook hat bei einem internen Treffen mit Mitarbeitenden deutliche Hinweise darauf gegeben, dass der iPhone-Hersteller in Zukunft gänzlich neue Produkt- und Dienstleistungskategorien plant – und künstliche Intelligenz (KI) soll dabei eine zentrale Rolle spielen.

Tim Cook teasert neue KI-Produktkategorien und -Dienstleistungen an

In dem „All-Hands“-Meeting ging Cook auf die Bedeutung von künstlicher Intelligenz für Apples Zukunft ein und betonte, dass die Technologie Chancen für völlig neue Angebote eröffne. Laut Berichten kommentierte er, man erwarte „neue Kategorien von Produkten und Services, die durch KI ermöglicht werden“.

Bloomberg teilte außerdem ein direktes Zitat von Cook. Demnach sagte der Apple CEO: „Ich bin fest davon überzeugt, dass kein Unternehmen besser aufgestellt ist, um seinen Kunden den Einsatz von KI auf tiefgreifende und sinnvolle Weise zu ermöglichen als Apple.“

Manche dieser KI-gestützten neuen Produktkategorien und Dienstleistungen benötigen möglicherweise Jahre, um sich zu etablieren. Gerüchten zufolge könnten jedoch die ersten KI-Produktneuheiten in diesem Jahr vorgestellt werden. Dabei denken wir unter anderem Apple Glasses. Die smarte Brille könnte stark auf Apple Intelligence und Siri setzen.