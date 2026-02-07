Apple arbeitet offenbar an einer größeren Erweiterung für CarPlay. Künftig sollen Chat-Bots von Drittanbietern wie ChatGPT, Anthropic Claude oder Google Gemini direkt im Fahrzeug nutzbar sein – erstmals überhaupt über das Infotainmentsystem.

ChatGPT, Claude & Gemini könnten mal über CarPlay funktionieren

Bloomberg berichtet, dass Apple neue KI-Funtkionen für Carplay bereitstellen möchte. Demnach könnten Claude, Gemini und ChatGPT den Sprung ins Auto schaffen.

Bislang können zwar bereits Drittanbieter-Apps über CarPlay gestartet werden, doch die Sprach-Interaktion im Auto war auf Apples eigene Siri-Sprachsteuerung beschränkt. Das soll sich jetzt ändern: Apple will es Entwicklern erlauben, KI-Chat-Apps in CarPlay zu integrieren, so dass Nutzer Fragen per Sprache stellen und Antworten direkt im Fahrzeug erhalten können.

Kein Siri-Ersatz, aber mehr Auswahl

Trotz dieser Öffnung – so der Bericht – soll Siri fest im CarPlay-System verankert bleiben. Der Sprachassistent-Knopf und das „Hey Siri“-Hotword sollen nicht ersetzt werden. Anwender müssen also die jeweilige App erst manuell öffnen, bevor sie den Chatbot über Sprache ansprechen können. Entwickler sollen aber ihre Apps so gestalten dürfen, dass sie direkt im sprachgesteuerten Chatmodus starten, sobald sie geöffnet werden.

Wann Apple diese Neuerungen umsetzt, ist unbekannt. Bloomberg spricht von „in den kommenden Monaten“. Das Ganze könnte Bestandteil eines CarPlay-Updates sein, das eng mit weiteren KI-Funktionen gekoppelt ist, die Apple für iOS 26.x und iOS 27 vorbereitet. Das letzte größere CarPlay-Update erschien mit iOS 26.0 (Liquid Glass Design, Widgets und mehr).

Auch weiterhin soll Siri zukünftig im Auto derjenige Sprachassistent sein, mit dem Nutzer iPhone-Funktionen steuert. Hier denken wir beispielsweise an das Abspielen von Musik, das Versenden von Nachrichten oder die Steuerung der Navigation.