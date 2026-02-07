Apple TV zeigt nicht nur Original-Filme und -Serien, sondern auch Original-Dokus. Nun konnte sich der Streaming-Dienst einen weiteren Dokumentarfilm sichern. Konkret handelt es sich um „The Last First: Winter K2“.

„The Last First: Winter K2“ kommt auf Apple TV

Apple TV hat bekannt gegeben, dass man sich die Rechte an dem Dokumentarfilm „The Last First: Winter K2“, den gefeierten Sundance-Film von Regisseur Amir Bar-Lev („My Kid Could Paint That“, „The Tillman Story“, „Happy Valley“) sichern konnte. Nach seiner Premiere in Sundance wurde der Film als „fesselnd“, „packend“, „absolut atemberaubend“ und „perfekter, überraschend komplexer Dokumentarfilm“ gefeiert.

In „The Last First: Winter K2“ erzählt Bar-Lev eine vielschichtige, erschütternde und bewegende Geschichte, die die Industrie des Extrembergsteigens und ihren Kulturwandel beleuchtet. Im Mittelpunkt steht eine Expedition im Jahr 2021: Die Bergsteiger John Snorri Sigurjónsson (Island) und das pakistanische Vater-Sohn-Gespann Ali und Sajid Sadpara wollen als Erste den K2 im Winter besteigen, wenn die Bedingungen am Berg am härtesten sind. Schon bald teilen sie den gefährlichen Aufstieg mit Influencern und ihren Filmteams, kommerziellen Expeditionskunden sowie Nims, einem nepalesischen Promi-Bergsteiger, und seinem Sherpa-Team.

„The Last First: Winter K2“ entführt uns in die eisigen Höhen und das unberechenbare Wetter des K2 und enthüllt eine überraschende und vielschichtige Geschichte – eine Geschichte von Strategie und Entschlossenheit, Klasse und Kaste, Geld und Macht – alles unter Umständen von Leben und Tod.

Wann der Dokumentarfilm auf Apple TV starten wird, haben die Verantwortlichen noch nicht bekannt gegeben.