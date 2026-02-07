Die aktuellen Quartalszahlen von Apple haben letzte Woche die Nachrichtenlage bestimmt, weshalb das neue Teardown-Video von iFixit fast untergegangen wäre. Dabei liefert die Analyse der Reparaturprofis genau die technischen Einblicke, auf die wir gewartet haben. Das Video bestätigt im Wesentlichen die Hardware-Updates, die Apple bei der Vorstellung versprochen hat.

AirTag 2 im Teardown

Wie der Teardown zeigt, hat Apple in den neuen AirTags einen verbesserten Lautsprechertreiber verbaut. Dieser sorgt laut Herstellerangaben für eine bis zu 50 Prozent höhere Lautstärke im Vergleich zur ersten Generation. In dem Video wird deutlich, wie viel Raum die neue Komponente einnimmt.

Apple AirTag (2. Generation) 4er Pack: Tracker für Schlüsselbund, Portemonnaie und mehr:... FINDE DEINE SACHEN MIT „WO IST?“ – Mit dem AirTag (2. Generation) behältst du alles im Blick,...

ERWEITERTE GENAUE SUCHE AUF DEM IPHONE UND DER APPLE WATCH – Erhalte eine...

Technisch interessant wird es beim Thema Sicherheit. Der Teardown offenbart, dass Apple auf die Problematik des „Silent AirTag“ reagiert hat. Beim Vorgänger ließ sich der Lautsprecher relativ leicht entfernen, was Stalking ohne akustische Warnung ermöglichte. Das neue Modell integriert den Lautsprecher viel fester in das Gehäuse. iFixit demonstriert zwar, dass man den Ton mit einem Lötkolben immer noch deaktivieren kann, der Aufwand dafür ist aber massiv gestiegen. Mal eben den Lautsprecher ausbauen funktioniert also nicht mehr.

Apple AirTag (2. Generation): Tracker für Schlüsselbund, Portemonnaie und mehr: Ortungsgerät mit... FINDE DEINE SACHEN MIT „WO IST?“ – Mit dem AirTag (2. Generation) behältst du alles im Blick,...

ERWEITERTE GENAUE SUCHE AUF DEM IPHONE UND DER APPLE WATCH – Erhalte eine...

Seit dem Verkaufsstart der neuen AirTags zeigt sich auch in der Praxis, was der neue Ultra Wideband Chip leistet. Die Reichweite der Präzisionssuche hat sich merklich vergrößert. So können Nutzer ihre Gegenstände nun über weitere Distanzen direkt orten.