Aktuell läuft noch die Beta-Phase zu iOS 26.3. Nachdem in der vergangenen Woche der Release-Candidate erschien, wird in der kommenden Woche mit der finalen Freigabe für alle Nutzer gerechnet. Nach iOS 26.3 ist vor iOS 26.4. Nun kristallisiert sich heraus, wann Apple die Beta-Phase zu iOS 26.4 eröffnen wird.

Bericht verrät Veröffentlichungstermin der iOS 26.4 Beta 1

Mark Gurman von Bloomberg hat über das Wochenende eine neue Ausgabe seines PowerOn-Newsletters veröffentlicht. Mit diesem behauptet er, dass Apple noch diesen Monat die iOS 26.4 Beta 1 freigeben wird.

Sofern es zu keinen weiteren Verzögerungen kommt, soll die erste Beta-Version von iOS 26.4 in der Woche vom 23. Februar für Entwickler veröffentlicht werden. Das Update wird laut Gurman „einige Komponenten“ der lang erwarteten Siri-Verbesserungen enthalten.

Die Veröffentlichung markiert einen wichtigen Meilenstein für Apple Intelligence, da Siri damit erstmals substanzielle KI-basierte Upgrades erhält. Allerdings scheint Apple die größeren Neuerungen schrittweise auszurollen, anstatt alle Features auf einmal zu implementieren.

Für iOS 27, das im Herbst 2026 erscheinen wird, plant Apple weitere Verbesserungen an Apple Intelligence. Die Hauptneuerung wird eine „personalisiertere Siri mit Chatbot-Interface“ sein. Zudem soll Apple mit iOS 27 den Fokus auf Leistung und Stabilität legen. Für Nutzer bedeutet dies: Statt spektakulärer neuer Funktionen dürfen sie sich auf ein stabileres, ausgereifteres Betriebssystem freuen. Die Siri-Verbesserungen werden schrittweise ausgerollt, wobei iOS 26.4 den Anfang macht und iOS 27 im Herbst weitere Features nachliefert.

Erst heute Vormittag haben wir euch Neuerungen zusammengetragen, die iOS 26.4 enthalten soll.