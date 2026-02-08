Das iPhone 17 Pro Max hat bereits den größten Akku, den Apple bisher in einem iPhone verbaut hat. Doch wenn man aktuellen Gerüchten glaubt, will Apple mit dem iPhone 18 Pro Max nochmal deutlich nachlegen.

Ein größerer Akku für das iPhone 18 Pro Max

Der bekannte Leaker „Digital Chat Station“ beruft sich auf Informationen aus der Zuliefererkette und spricht von einer Akkukapazität zwischen 5.100 und 5.200 mAh für das iPhone 18 Pro Max.

Im Vergleich dazu bietet das aktuelle iPhone 17 Pro Max 4.823 mAh (5.088 mAh in der eSIM-Variante) und kommt laut Apple auf bis zu 39 Stunden Akkulaufzeit. Ein kürzlich durchgeführter Test von CNET bestätigte, dass Apple-Geräte branchenweit die beste Akkulaufzeit bieten, wobei das iPhone 17 Pro Max als das ausdauerndste Smartphone im gesamten Testfeld abschnitt.

Der größere Akku allein ist aber nur die halbe Geschichte. Im iPhone 18 Pro Max soll der neue A20 Pro Chip zum Einsatz kommen, der auf TSMCs 2-Nanometer-Verfahren basiert. Die Kombination aus gesteigerter Kapazität und verbesserter Energieeffizienz könnte die Laufzeit erstmals deutlich über die 40-Stunden-Marke heben. Dass das Gerät dafür etwas dicker ausfallen soll als sein Vorgänger, dürfte bei diesem Zugewinn ein akzeptabler Kompromiss sein.

Auch das iPhone Fold setzt auf Ausdauer

Spannend ist auch ein Blick auf das erste faltbare iPhone, das zusammen mit den iPhone 18 Pro Modellen vorgestellt werden soll. Hier ist von einem Akku mit über 5.500 mAh die Rede, was nicht nur den größten Akku aller iPhones bedeuten würde, sondern auch jeden konkurrierenden Foldable-Akku übertreffen soll.

Was sich sonst noch ändern könnte

Neben dem Akku-Upgrade sollen das iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max mit einer kleineren Dynamic Island, dem hauseigenen C2-Modem, einer vereinfachten Kamerasteuerung, einer 24-Megapixel-Frontkamera sowie einer verbesserten Hauptkamera mit variabler Blende erscheinen. Der Launch wird für Herbst dieses Jahres erwartet.