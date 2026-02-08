Kaum ist der Release Candidate von iOS 26.3 erschienen, kündigt sich auch schon das nächste große Update an. iOS 26.4 dürfte in den kommenden Wochen als erste Beta für Entwickler erscheinen und bringt laut verschiedenen Berichten einige spannende Neuerungen mit sich. 9to5Mac hat zusammengefasst, welche neuen Funktionen wir erwarten können.

Siri bekommt endlich das versprochene KI-Upgrade

Fast ein Jahr ist es her, dass Apple die „persönlichere“ Version von Siri offiziell verschoben hat. Mit iOS 26.4 soll nun endlich geliefert werden, was ursprünglich schon für iOS 18 angekündigt war. Der überarbeitete Sprachassistent basiert auf der neuen Partnerschaft mit Google und nutzt Gemini-Technologie als Fundament.

Neben Änderungen an der zugrunde liegenden Infrastruktur werden mindestens drei große Neuerungen erwartet, die im Alltag sofort auffallen dürften. Siri soll persönlichen Kontext verstehen, also Informationen aus dem Nutzungsverhalten einbeziehen können. Dazu kommt eine Bildschirmerkennung, mit der Siri auf das reagieren kann, was gerade auf dem Display angezeigt wird. Außerdem sollen neue App-übergreifende Aktionen hinzukommen, die den Assistenten deutlich vielseitiger machen.

Für iOS 27 sind übrigens weitere KI-Neuerungen geplant, darunter eine chatbasierte Konversationsoberfläche und möglicherweise ein komplett neues visuelles Design. Aber zunächst steht mit iOS 26.4 die Einlösung der alten Versprechen an.

Neue Emojis für alle Lebenslagen

Jedes Jahr stimmt das Unicode Consortium über neue Emojis ab, die in den plattformübergreifenden Standard aufgenommen werden. Im vergangenen Sommer wurden neue Symbole bestätigt, die auch in iOS 26 integriert werden sollen. Apple fügt traditionell in seinen x.4-Updates neue Emojis hinzu, weshalb iOS 26.4 der wahrscheinlichste Zeitpunkt für die Neuzugänge ist. Was uns erwartet, haben wir euch hier zusammengefasst.

Ordner in Freeform und Creator-Studio-Erweiterung

Laut einem Bericht von Macworld, der auf einem geleakten Build von iOS 26 basiert, soll Freeform mit iOS 26.4 endlich eine Ordnerfunktion erhalten. Nachdem die App erst kürzlich mit iOS 26.2 Tabellen spendiert bekam, wäre das ein weiterer wichtiger Baustein, der bislang schmerzlich gefehlt hat.

Darüber hinaus könnten KI-gestützte Verbesserungen für Nutzer von Apple Creator Studio folgen. Bei der Einführung von Creator Studio hatte Apple angekündigt, dass Freeform im Laufe des Jahres „Premium-Inhalte und Funktionen“ erhalten werde. Ob diese tatsächlich schon in iOS 26.4 stecken, bleibt abzuwarten.

Kreditkarten automatisch speichern

Apple Wallet hat kürzlich eine praktische Funktion zum Speichern von Kreditkarten für AutoFill erhalten. Mit iOS 26.4 könnte diese Funktion noch nützlicher werden. Apple testet offenbar ein System, das erkennt, wenn eine Kreditkarte in einer Drittanbieter-App hinzugefügt wird, und dann anbietet, sie im iCloud-Schlüsselbund zu sichern. Das Ganze soll ähnlich funktionieren wie AutoFill in Safari.

Sport-Abo in der TV-App

In den Code-Referenzen von iOS 26 wurde ein „Sports Tier“-Feature-Flag entdeckt, das mit der Apple TV App zusammenhängt. Was genau sich dahinter verbirgt, ist noch nicht bekannt. Eine Vermutung ist, dass die Funktion mit dem wachsenden Angebot an Sportinhalten in der TV-App zusammenhängen könnte.

Neues Validierungssystem

Außerdem arbeitet Apple im Hintergrund an einem neuen Validierungssystem, das die Integrität eines Geräts überprüft, bevor eine Anmeldung bei Apple ID und iCloud erfolgt. Laut Macworld könnte dieses System Nutzer von Apples Online-Diensten ausschließen, wenn unautorisierte Modifikationen wie ein Jailbreak erkannt werden.

Weitere Neuerungen

Die bisher bekannten Gerüchte dürften nur einen Teil dessen abbilden, was iOS 26.4 tatsächlich mitbringt. Erfahrungsgemäß stecken in jedem größeren Software-Update zahlreiche weitere Verbesserungen und kleinere Änderungen, die erst mit der Beta ans Licht kommen. Sobald die erste Entwickler-Beta erscheint, werden wir euch über alle Neuerungen auf dem Laufenden halten.