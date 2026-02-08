In Kürze soll nicht nur das iPhone 17e auf den Markt kommen, auch neue iPads sind in der Pipeline. Es heißt, dass Apple In Kürze ein neues Einsteiger-iPad und ein neues iPad Air ankündigen wird.

iPad 12 und iPad Air 8 sollen zeitnah erscheinen

Apple plant die zeitnahe Veröffentlichung neuer iPad-Modelle. Das berichtet Bloomberg-Journalist Mark Gurman in seinem aktuellen „Power On“-Newsletter. Sowohl das iPad der 12. Generation als auch das iPad Air der 8. Generation sollen in Kürze erscheinen.

Laut Apple-Insisder werden beide iPad-Modelle ohne größere Design-Änderungen oder spektakuläre neue Features auf den Markt kommen. Der Fokus liegt stattdessen klar auf verbesserten Prozessoren und kleineren Anpassungen.

Es heißt, dass das iPad 12 den A18-Chip erhält, während das iPad Air 8 mit dem M4-Chip ausgestattet wird. Diese Chip-Upgrades sind zwar auf den ersten Blick unspektakulär, haben aber weitreichende Konsequenzen für die Nutzer. Die wichtigste Neuerung betrifft das Standard-iPad. Durch den A18-Chip wird erstmals Apple Intelligence auf dem Einstiegsmodell unterstützt. Dies ist ein signifikanter Schritt, da das im März 2025 vorgestellte iPad der 11. Generation noch mit dem A16-Chip ausgestattet war, der Apple Intelligence nicht unterstützt.

iPad mini mit größerem Upgrade geplant

Während iPad und iPad Air nur moderate Updates erhalten, plant Apple für das iPad mini ein größeres Upgrade. Laut Gurman soll das iPad mini in diesem Jahr auf ein OLED-Display umsteigen – eine deutlich größere Verbesserung als die reinen Chip-Updates der anderen Modelle.