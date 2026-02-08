Der Launch des iPhone 17e steht unmittelbar bevor. Das berichtet Bloomberg-Journalist Mark Gurman in seiner neuesten Ausgabe des „Power On“-Newsletters. Das günstige iPhone-Modell soll mit vier wichtigen Neuerungen aufwarten und zum gleichen Preis wie der Vorgänger angeboten werden.

iPhone 17e soll in Kürze erscheinen

A19-Chip und endlich MagSafe an Bord

Laut Gurman wird das iPhone 17e mit dem A19-Chip ausgestattet sein, der erstmals beim iPhone 17 zum Einsatz kam. Damit erhält das Budget-Modell einen deutlichen Performance-Boost gegenüber dem iPhone 16e.

Eine der größten Verbesserungen: Apple integriert endlich MagSafe-Konnektivität in das günstige iPhone. Diese Funktion fehlte beim aktuellen iPhone 16e und führte zu Kritik. Nutzer können künftig also auch beim Einstiegsmodell auf das magnetische Ladesystem und das gesamte MagSafe-Zubehör-Ökosystem zurückgreifen.

Neue Chips für Mobilfunk und Konnektivität

Darüber hinaus soll das iPhone 17e mit Apples neuester Mobilfunk-Modem-Technologie ausgestattet werden: dem C1X-Chip. Auch der neue N1-Chip für Bluetooth, WLAN und Thread-Konnektivität soll zum Einsatz kommen. Diese beiden Komponenten zeigen, dass Apple seine hauseigenen Chip-Entwicklungen konsequent auch in die günstigeren iPhone-Modelle integriert.

Gleicher Preis, mehr Features

Besonders interessant: Trotz der zusätzlichen Features soll das iPhone 17e zum gleichen Einstiegspreis wie das iPhone 16e angeboten werden – also ab 599 Dollar. Käufer erhalten damit mehr Leistung und Funktionen zum gleichen Preis.

Fokus auf Schwellenmärkte und Unternehmenskunden

Apple plant offenbar, das iPhone 17e verstärkt in Schwellenländern und bei Unternehmenskunden zu vermarkten. Gurman zufolge könnte Apple dabei von einer geschwächten Konkurrenz profitieren, da Wettbewerber wie Google und Samsung in diesem Segment aktuell weniger präsent sind.

Basierend auf früheren Berichten könnte Apple das iPhone 17e bereits am 19. Februar ankündigen – genau ein Jahr nach der Vorstellung des iPhone 16e. Ein konkretes Datum hat Gurman in seinem Newsletter allerdings nicht genannt, spricht aber von einem „unmittelbar bevorstehenden“ Launch.