Apple arbeitet an einer neuen Generation der AirPods Pro, die mit integrierten Kameras ausgestattet sein soll. Das behauptet unter anderem der Leaker und Prototypen-Sammler „Kosutami“ in einem aktuellen Beitrag auf X. Die nächsten AirPods Pro sollen demnach in der Lage sein, die Umgebung des Trägers visuell zu erfassen. Sein Tweet fällt allerdings recht knapp und kryptisch aus. Neben dem Kamera-Hinweis nennt er nur ein weiteres Detail, nämlich den Preis. Die neue Version soll genauso viel kosten wie das aktuelle Modell, also 249 Dollar. Dem widerspricht jedoch ein anderer Leaker.

Infrarotkameras für Gestenerkennung

Der Lieferketten-Analyst Ming-Chi Kuo berichtete bereits im September 2025, dass Apple für 2026 eine überarbeitete Version der AirPods Pro plant. Die soll eine winzige Infrarotkamera enthalten und damit ein deutlich umfangreicheres Hardware-Upgrade darstellen als üblich.

Laut Kuo könnten die Kameras Handgesten erkennen und das räumliche Audioerlebnis in Kombination mit Apples Vision Pro verbessern. Das wäre ein spannender Schritt. Doch wie wird Apple das neue Modell in die bestehende Produktpalette einordnen? Die Vermutung liegt nahe, dass Apple die Gelegenheit nutzt, eine Premium-Variante der AirPods Pro einzuführen, die entsprechend im Preis angehoben wird.

Die Preisfrage

Während „Kosutami“ von einem gleichbleibenden Verkaufspreis ausgeht, widerspricht der chinesische Leaker „Instant Digital“ dieser Einschätzung. Seiner Meinung nach handelt es sich nicht um eine komplett neue Generation, sondern um eine teurere Premium-Variante der 2025 vorgestellten AirPods Pro 3. Beide Modelle würden dann parallel im Sortiment stehen.

Das wäre kein ungewöhnlicher Schritt für Apple. Schon bei den AirPods 4 bietet das Unternehmen zwei Versionen zu unterschiedlichen Preispunkten an. Die aktuelle AirPods-Palette umfasst Modelle für 129, 179, 249 und 549 Dollar. Ein zusätzliches Produkt zwischen den AirPods Pro und den deutlich teureren AirPods Max wäre also plausibel. Zumal andere Hersteller im Premium-Segment für Bluetooth-Ohrhörer zunehmend Druck machen.

Ob es sich nun um eine Premium-Variante der AirPods Pro 3 oder um vollwertige AirPods Pro 4 handelt, bleibt abzuwarten. Der Zeitpunkt der Vorstellung ist noch unklar, doch Apple kündigt neue AirPods traditionell in der zweiten Jahreshälfte an. Die bisherigen Modelle wurden fast ausnahmslos im Rahmen des jährlichen iPhone-Events im September präsentiert.