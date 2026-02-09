Apple hat einen neuen Werbespot veröffentlicht, der eine der Neuerungen des iPhone 17 Pro in den Fokus rückt. Im Fokus steht die verbesserte Frontkamera. Die 18MP Center Stage Kamera macht Gruppenselfies deutlich komfortabler und intelligenter.
Automatische Bildanpassung für perfekte Gruppenfotos
In dem Werbespot demonstriert Apple, wie die neue Frontkamera des iPhone 17 Pro die Art und Weise verändert, wie Nutzer Gruppenselfies aufnehmen. Die Kamera erweitert automatisch den Bildausschnitt und rotiert das Bild, sobald weitere Personen ins Bild kommen.
In der Beschreibung des Werbespots heißt es
Sehen Sie selbst, wie die neue Frontkamera des iPhone 17 Pro Gruppen-Selfies aufnimmt, die sich automatisch vergrößern und drehen, sobald mehr Personen ins Bild kommen. So findet jeder problemlos Platz.
Während sich der Spot auf das iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max konzentriert, verfügen auch reguläre iPhone 17 sowie das iPhone Air über die gleiche Center Stage Frontkamera mit dieser Funktionalität.
Was hat es damit auf sich?
Nutzer müssen ihr iPhone nicht mehr drehen, um ein Querformat-Selfie aufzunehmen. Stattdessen können Fotos und Videos sowohl im Hoch- als auch im Querformat aufgenommen werden, während das iPhone vertikal gehalten wird. Dies ermöglicht einen komfortableren und sichereren Griff sowie einen zentrierteren Blick in die Kamera.
Apple beschreibt die neue Center Stage Kamera wie folgt
Die Center Stage Frontkamera kommt mit dem ersten quadratischen Frontkamera Sensor bei einem iPhone und bietet ein weiteres Sichtfeld mit höherer Auflösung – bis zu 18 MP für Fotos –, um mehr Details einzufangen. Nutzer können jetzt Fotos und Videos im Hoch- und Querformat aufnehmen, während sie ihr iPhone vertikal halten. Bei Gruppenselfies nutzt die Automatische Ausrichtung für Fotos KI, um das Sichtfeld automatisch zu erweitern, und kann vom Hoch- ins Querformat wechseln, damit alle mit aufs Bild kommen.
Die Center Stage Frontkamera ermöglicht außerdem ultrastabilisiertes Video in 4K HDR, und mit Doppelter Aufnahme können Nutzer jetzt gleichzeitig mit der Front- und der Rückkamera aufnehmen – perfekt, um etwas direkt in die Kamera zu sprechen und gleichzeitig die Aktivitäten im Hintergrund festzuhalten. Bei Anrufen über FaceTime oder Apps anderer Anbieter sorgt die Automatische Ausrichtung für Videoanrufe dafür, dass Nutzer im Sichtfeld bleiben und das Bild stabilisiert wird.
