Apple hat einen neuen Werbespot veröffentlicht, der eine der Neuerungen des iPhone 17 Pro in den Fokus rückt. Im Fokus steht die verbesserte Frontkamera. Die 18MP Center Stage Kamera macht Gruppenselfies deutlich komfortabler und intelligenter.

Automatische Bildanpassung für perfekte Gruppenfotos

In dem Werbespot demonstriert Apple, wie die neue Frontkamera des iPhone 17 Pro die Art und Weise verändert, wie Nutzer Gruppenselfies aufnehmen. Die Kamera erweitert automatisch den Bildausschnitt und rotiert das Bild, sobald weitere Personen ins Bild kommen.

In der Beschreibung des Werbespots heißt es

Sehen Sie selbst, wie die neue Frontkamera des iPhone 17 Pro Gruppen-Selfies aufnimmt, die sich automatisch vergrößern und drehen, sobald mehr Personen ins Bild kommen. So findet jeder problemlos Platz.

Während sich der Spot auf das iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max konzentriert, verfügen auch reguläre iPhone 17 sowie das iPhone Air über die gleiche Center Stage Frontkamera mit dieser Funktionalität.

Was hat es damit auf sich?

Nutzer müssen ihr iPhone nicht mehr drehen, um ein Querformat-Selfie aufzunehmen. Stattdessen können Fotos und Videos sowohl im Hoch- als auch im Querformat aufgenommen werden, während das iPhone vertikal gehalten wird. Dies ermöglicht einen komfortableren und sichereren Griff sowie einen zentrierteren Blick in die Kamera.

Apple beschreibt die neue Center Stage Kamera wie folgt