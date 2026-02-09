Im vergangenen Monat bestätigte OpenAI, dass zukünftig Werbeanzeigen in der Chat-Oberfläche von ChatGPT eingebunden werden. Offenbar startet am heutigen Tag eine Testphase, in der Werbung sowohl in der Web-Oberfläche als auch in der App bei ausgewählten Nutzers geschaltet wird.

ChatGPT startet heute mit ersten Werbeanzeigen

Bei OpenAI gibt es eine große Änderung für Nutzer der beliebten ChatGPT-Plattform: Laut einem Bericht von CNBC beginnt das Unternehmen heute damit, Werbung in der ChatGPT-App und im Web auszuliefern – zunächst in einer Testphase für ausgewählte Nutzer.

Damit markiert OpenAI einen wichtigen Wandel seines Geschäftsmodells: Bisher war ChatGPT für alle Nutzer werbefrei. Die ersten Anzeigen werden in und unter den Antworten für Nutzer der kostenlosen Version sowie des günstigeren „Go“-Abos gezeigt, während zahlende Premium-Versionen weiterhin ohne Werbung bleiben sollen.

Werbeanzeigen sollen klar als solche gekennzeichnet und deutlich von den KI-Antworten getrennt werden. Es heißt, dass sie nach den Antworten erscheinen, ohne das eigentliche ChatGPT-Erlebnis zu verfälschen oder die generierten Inhalte zu beeinflussen. Gleichzeitig betont OpenAI, dass Nutzer-Chats nicht an Werbetreibende verkauft werden.

Der KI-Dienst verzeichnet weiterhin starkes Wachstum und hat Hundertmillionen Nutzer, aber nur ein Bruchteil davon zahlt für ein Abonnement. Mit Werbung will OpenAI zusätzliche Einnahmen generieren und sein kostenloses Angebot langfristig finanzieren.

Die neue Werbestrategie sorgt bereits für Diskussionen innerhalb der Branche. So hat etwa Anthropic, die Entwickler des Chatbots Claude, eine Werbeanzeige im Rahmen des Super Bowls 2026, um sich über Anzeigen in KI-Chats lustig zu machen. Gleichzeitig wurde betont, dass Claude werbefrei bleiben soll.