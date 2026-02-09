Der Super Bowl LX und somit auch die Apple Music Halbzeitshow mit Top-Act Bad Buny liegt hinter uns. Die Seattle Seahawks haben mit 29:13 gegen die New England Patriots gewonnen und können die begehrte Trophäe mit nach Hause nehmen. Ein Highlight des Events wars sicherlich die Apple Music Super Bowl LX Halbzeitshow.

Das sind die größten Hits aus Bad Bunnys Apple Music Super Bowl LX Halbzeitshow

In der Nacht zu heute stand Bad Bunny im Levi’s Stadium in Santa Clara, Kalifornien, im Mittelpunkt der Apple Music Super Bowl LX Halftime Show. Der historische Auftritt mit Lady Gaga und Ricky Martin sorgte laut Echtzeit-Hörerdaten von Apple Music für ein beispielloses Engagement der Fans weltweit. Die Zahl der gleichzeitigen Bad-Bunny-Hörer schnellte direkt nach der Halbzeitpause in die Höhe und machte den Auftritt des Weltstars zu einem der aufsehenerregendsten Musikmomente des Jahres. Die Pressekonferenz zur Apple Music Super Bowl LX Halftime Show mit Bad Bunny am Donnerstag war die meistgesehene in der Geschichte des Super Bowls.

Hier könnt ihr euch den kompletten Auftritt der Apple Music Super Bowl LX Halbzeitshow angucken, die vollständige Setlist findet ihr hier.

Unmittelbar nach der Apple Music Super Bowl LX Halbzeitshow stiegen die Bad Bunny-Streams auf Apple Music um das Siebenfache. „DtMF“, „BAILE INoLVIDABLE“ und „Tití Me Preguntó“ waren die meistgestreamten Songs direkt nach der Show.

Weitere Einblicke von Apple Music

Nach der Veröffentlichung des offiziellen Trailers zur Halbzeitshow am 16. Januar schnellten die Wiedergaben von Bad Bunny-Tracks auf Apple Music in die Höhe.

Die Spielzeiten von „BAILE INoLVIDABLE“ stiegen in den USA um 54 Prozent und weltweit um 36 Prozent.

Die Aufführungen von „BAILE INoLVIDABLE“ verzeichneten einen bemerkenswerten Anstieg in nicht-spanischsprachigen Ländern, darunter Kanada (60 Prozent), Großbritannien (54 Prozent) und Brasilien (43 Prozent).

Die Aufrufe der Songtexte von „BAILE INoLVIDABLE“ stiegen in den USA um 119 Prozent und weltweit um 79 Prozent.

„BAILE INoLVIDABLE“ sprang auf Platz 1 der US-Latin-Charts.

„BAILE INoLVIDABLE“ erreichte in neun US-Städten die Top 10. Die Hitsingle kletterte in Chicago um 50 und in Houston um 71 Plätze in den Charts und landete damit in zwei Städten mit hohem NFL-Einschaltquoten unter den Top 10.

Die Top-Songs waren 1. „BAILE INoLVIDABLE“, 2. „DtMF“, 3. „Tití Me Preguntó“, 4. „Moscow Mule“ und 5. „Vete“.

Die Städte mit den meisten Hörern waren: 1. Mexiko-Stadt; 2. New York City; 3. Los Angeles; 4. Lima, Peru; 5. Chicago; 6. Houston; 7. Dallas; 8. Miami; 9. Santiago, Chile; und 10. Ecatepec de Morelos, Mexiko.

Im Vorfeld des Super Bowl LX sind die Fans von Bad Bunny auf Shazam gegangen, wobei die Anzahl der Aufrufe der Titel des Künstlers seit November von Monat zu Monat zugenommen hat. In den USA sind zum Beispiel die durchschnittlichen täglichen Shazam-Erkennungen im Januar um acht Prozent höher als im Vormonat gelegen. Im Januar haben zudem die monatlichen Anspielungen von Bad Bunny im Radio in den USA ihren höchsten Stand seit Juni 2025 erreicht, mit einem Anstieg von dreizehn Prozent gegenüber den vorangegangenen sechs Monaten. Seit Bad Bunny als Headliner der Apple Music Super Bowl LX Halftime Show angekündigt worden ist, sind seine Songtexte auf Shazam häufiger angesehen worden als die jedes anderen nicht englischsprachigen Künstlers, wobei die USA bei den Aufrufen führend gewesen ist.