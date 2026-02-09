Die jüngste Ausgabe des PowerOn-Newsletters liegt vor und Mark Gurman von Bloomberg gibt uns einen Ausblick, was uns in den kommenden Wochen und Monaten in der Apple-Welt erwartet. Dabei spricht der Apple-Insider nicht nur über das iPhone 17e, das MacBook Pro mit M5 Pro und M5 Max, iPad 12, iPad Air 8 und iOS 26.4, sondern auch über ein neues Einsteiger-MacBook.

Neues Einsteiger-MacBook soll in der ersten Jahreshälfte 2026 erscheinen

Seit längerem wird kolportiert, dass Apple an einem neuen Einsteiger-MacBook arbeitet, bei dem der Hersteller auf einen iPhone-Chip setzt. So soll Apple beim Einsteiger-MacBook auf einen A-Chip und nicht auf einen M-Chip setzen.

Der Apple-Insider schreibt

Das Highlight der Computerneuheiten im ersten Halbjahr ist Apples bahnbrechendes, kostengünstiges MacBook. Mit einem Bildschirm unter 13 Zoll und einem Chip der iPhone-Klasse soll es mit preiswerteren Windows-Laptops und Chromebooks konkurrieren. Dieses Gerät ist ein attraktiver Einstieg in die Mac-Welt und dürfte – ähnlich wie das neue iPad und das iPhone 17e – sowohl im Unternehmensbereich als auch in aufstrebenden Märkten Anklang finden.

Bei uns in Deutschland startet das MacBook Air offiziell bei 1099 Euro. Im freien Handel ist das Gerät für um die 900 Euro erhältlich. Ein Einsteiger-MacBook könnte bei Apple bei 899 Euro kosten, im Handel entsprechend günstiger. Neben dem Chip dürfte sich das Einsteiger-MacBook vom MacBook Air unter anderem im verbauten Display, dem verwendeten Speicher und den Anschlussmöglichkeiten unterscheiden.