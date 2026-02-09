Apple TV+ hat bei den 78. Directors Guild Awards drei Preise gewonnen. Die Comedy-Serie „The Studio“ mit Seth Rogen wurde in der Kategorie Comedy-Serie ausgezeichnet, die Dokumentation „Mr. Scorsese“ erhielt den Preis für beste Dokumentarserie. De dritten Award gewann ein Apple Werbespot.

„The Studio“ sammelt weiter Preise

„The Studio“ ist mit 13 Emmy-Auszeichnungen, darunter für die beste Comedyserie und den besten Hauptdarsteller (Seth Rogen), zur erfolgreichsten Comedyserie in der Geschichte der Emmy-Verleihung geworden. Die Serie wurde außerdem mit Golden Globes für die beste Comedyserie und den besten Hauptdarsteller (Seth Rogen) ausgezeichnet; ebenso mit Critics‘ Choice Awards für die beste Comedyserie, den besten Hauptdarsteller (Seth Rogen) und den besten Nebendarsteller (Ike Barinholtz).

Nun haben die Apple Original-Serie bzw. Seth Rogen & Evan Goldberg für die Folge „The Oner“ einen Directors Guild Award in der Kategorie Herausragende Regieleistung in einer Comedyserie erhalten.

Martin Scorsese im Fokus

Rebecca Miller gewann in der Kategorie Herausragende Regieleistung in einer Dokumentarfilmreihe“ einen Directors Guild Award für die Apple Orignial-Serie „Mr. Scorsese. Die Serie bietet einen intimen Einblick in das Leben und Schaffen des legendären Regisseurs bietet. Sie nutzt exklusives Material aus Scorseses Privatarchiv und zeigt Interviews mit Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, Steven Spielberg und vielen anderen Weggefährten.

Zusätzlich gewann Kim Gehrig in der Kategorie „Herausragende Regieleistung im Bereich Werbespots “ den Preis für den Apple-Werbespot „I’m Not Remarkable„.

Apple Originals haben bisher insgesamt 695 Preise gewonnen und über 3.257 Nominierungen erhalten.