Vodafone hat eine zeitlich befristete CallYa-Aktion gestartet, die euch mehr Datenvolumen in ausgewählten Jahrespaketen beschert. Konkret stehen die Jahrespakete XS und M im Fokus.
Vodafone Callya: mehr Datenvolumen bei den Jahrespaketen
Ende letzten Jahres hatten wir euch die neuen CallYa-Tarife vorgestellt. Dabei wurden die Jahrespakete um das Jahrespaket XS (20GB für 49,99 Euro) und dem Jahrespaket XL (1000GB für 199,99 Euro) ergänzt.
Heute startet eine zeitlich befristete Promotion, bei der das Jahrespaket XS und das Jahrespaket M im Mittelpunkt stehen. Ab sofort erhalten Kunden beim Abschluss eines Jahrespakets XS oder M deutlich mehr Datenvolumen. Das Datenvolumen vom Paket XS wird von 20GB um weitere 20 GB auf 40 GB erhöht und das Paket M erhält +60 GB on Top, sodass den Kunden für 1 Jahr 240 GB zur freien Einteilung zur Verfügung stehen. Zusätzlich hat der Nutzer 1 Jahr lang eine Allnet-Flat im ausgezeichneten D2-Netz und muss sich um keine weitere Aufladung kümmern.
Übersicht
- Aktionszeitraum: vom 09.02. bis 09.03.2026
- Für Neukund:innen
- Code: Kein Code erforderlich
- Jahrespaket XS: 365 Tage/40 GB für 49,99 €
- Jahrespaket M: 365 Tage/240 GB für 99,99 €
