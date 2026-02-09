Vodafone hat eine zeitlich befristete CallYa-Aktion gestartet, die euch mehr Datenvolumen in ausgewählten Jahrespaketen beschert. Konkret stehen die Jahrespakete XS und M im Fokus.

Vodafone Callya: mehr Datenvolumen bei den Jahrespaketen

Ende letzten Jahres hatten wir euch die neuen CallYa-Tarife vorgestellt. Dabei wurden die Jahrespakete um das Jahrespaket XS (20GB für 49,99 Euro) und dem Jahrespaket XL (1000GB für 199,99 Euro) ergänzt.

>>> Hier geht es zu den Vodafone CallYa-Tarifen <<<

Heute startet eine zeitlich befristete Promotion, bei der das Jahrespaket XS und das Jahrespaket M im Mittelpunkt stehen. Ab sofort erhalten Kunden beim Abschluss eines Jahrespakets XS oder M deutlich mehr Datenvolumen. Das Datenvolumen vom Paket XS wird von 20GB um weitere 20 GB auf 40 GB erhöht und das Paket M erhält +60 GB on Top, sodass den Kunden für 1 Jahr 240 GB zur freien Einteilung zur Verfügung stehen. Zusätzlich hat der Nutzer 1 Jahr lang eine Allnet-Flat im ausgezeichneten D2-Netz und muss sich um keine weitere Aufladung kümmern.

