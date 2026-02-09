Wer bisher über WhatsApp Sprach- oder Videoanrufe starten wollte, benötigte dafür entweder das Smartphone oder die Desktop-App. Das ändert sich jetzt. So rollt WhatsApp schrittweise Sprach- und Videoanrufe für die Web-Version aus. Wie WABetaInfo berichtet, können Beta-Nutzer die Funktion bereits in Einzelchats verwenden.

Direkt im Browser telefonieren

Rund ein Jahr lang hat WhatsApp an der Anruf-Funktion für den Web-Client gearbeitet. Jetzt ist die erste Phase live. Wer im Beta-Programm ist, kann in einem Einzelchat einfach auf das Telefon-Symbol klicken und sowohl Sprach- als auch Videoanrufe starten. Eine Installation der Desktop-App ist dafür nicht nötig.

Wie bei allen Anrufen über WhatsApp sind auch die Gespräche über den Web-Client Ende-zu-Ende verschlüsselt. Zum Einsatz kommt das Signal-Protokoll, das WhatsApp seit Jahren für Nachrichten, Anrufe und Statusmeldungen nutzt. Weder WhatsApp noch Meta können mithören. Nutzer müssen dafür keine Einstellung aktivieren, die Verschlüsselung greift automatisch.

Bildschirmfreigabe

Während eines Videoanrufs lässt sich auch der Bildschirm teilen. Die Funktion arbeitet ähnlich wie in der Desktop-App und eignet sich zum Beispiel für Präsentationen oder das gemeinsame Durchgehen von Dokumenten. Alles, was auf dem Bildschirm sichtbar ist, sieht auch die Gegenseite. Passwörter und andere sensible Informationen sollte man somit vorher ausblenden.

Gruppenanrufe folgen später

Aktuell sind die Sprach- und Videoanrufe in der Web-Version noch auf Einzelchats beschränkt und stehen nur Beta-Nutzern zur Verfügung. In den kommenden Wochen soll die Funktion schrittweise für alle freigeschaltet werden. Gruppenanrufe mit bis zu 32 Teilnehmern befinden sich ebenfalls in der Entwicklung.