Nicht „Apple Pay“, sondern „Apple at Play“. Das Unternehmen aus Cupertino hat eine neue Kampagne gestartet, wie das englische Rugby-Nationalteam iPads und Macs für Echtzeit-Analysen während Spielen einsetzt. Pünktlich zur Six Nations Championship gewährt Apple einen spannenden Einblick hinter die Kulissen.

Neue „Apple at Play“-Kampagne ist gestartet

Apple nutzt verschiedene YouTube-Kanäle, um Produkte vorzustellen, Funktionen zu erklären, Tipps & Tricks auszusprechen etc. pp. Nun hat das Unternehmen ein neues Video auf dem YouTube-Kanal von Apple UK veröffentlicht, das zeigt, wie iPads und Macs beim englischen Rugby zum Einsatz kommen.

Senior Team Analyst Joe Lewis erklärt, wie das Team während laufender Spiele Daten sammelt, analysiert und für taktische Entscheidungen nutzt. Die Technologie spielt eine zentrale Rolle bei der Spielstrategie und Halbzeitanpassungen. Lewis beschreibt das Setup eindrucksvoll: „In der Analystenbox haben wir zwei Analysten, fünf Trainer, sieben Videokameras und hunderttausende Datenpunkte. Wir schlüsseln das auch für einzelne Spieler auf: wie oft sie den Ball getragen haben, wie effektiv sie waren, wie viele Meter sie gemacht haben, wie viele Tackles sie ausgeführt und wie viele sie verfehlt haben.“

Alle sieben verwendeten Laptops sind miteinander vernetzt und liefern identische Daten. Diese werden in Echtzeit auch auf die iPads der Auswechselbank übertragen, wo sie genutzt werden, um die Aufmerksamkeit der Spieler auf bestimmte Situationen zu lenken.

Das Video zeigt auch seltene Einblicke in die Umkleidekabine und demonstriert, wie Analysten unter enormem Zeitdruck arbeiten, um den Spielern während der kurzen Halbzeitpause wertvolle Erkenntnisse zu vermitteln.

Auch wenn ihr mit Rugby „Nichts am Hut“ habt, bietet das Video einen spannenden Einblick, wie Technologie im Profisport genutzt wird, unter welchem Druck Analysten und Trainer stehen, und wie Entscheidungen auf Basis komplexer Datenanalysen getroffen werden.