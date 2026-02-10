Congstar hat sein Tarif-Portfolio angepasst und verpasst seiner Allnet Flat S und dem Prepaid-Jahrespaket mehr Datenvolumen. Bei der Allnet-Flat S erhaltet ihr im Aktionszeitraum pro Monat 5GB on Top und das Prepaid-Jahrespaket erhält das doppelte Datenvolumen.

Congstar Allnet Flat S: 5GB on Top

congstar legt bei der Allnet Flat S für kurze Zeit noch einmal nach. Im Aktionszeitraum vom 10. Februar 2026 bis einschließlich 24. Februar 2026 erhalten Kunden 5 GB zusätzliches Datenvolumen, sodass der Tarif mit 30 GB statt 25 GB ausgestattet ist. Zusätzlich entfällt bei Buchung bis zum 17. Februar 2026 der Bereitstellungspreis. Das Angebot gilt sowohl für Flex- als auch für Laufzeittarife.

Allnet Flat S im Aktionszeitraum auf einen Blick

Aktion bis 24.02.: 30 GB (statt 25 GB) Datenvolumen pro Monat

Aktion bis 17.02.: Wegfall der BSP ( 0 € statt 15 €)

Telefonie- und SMS-Flat in alle dt. Netze

Surfen im 5G-Netz mit max. 50 Mbit/s

5G Speed Option mit max. 100 Mbit/s für zusätzlich 3 Euro pro Monat

Mit „GB+“: pro Jahr Nutzungsdauer Erhöhung des zur Verfügung stehenden Datenvolumens um 2 GB

Preis: 19 € pro Monat

Dauerhafte Aufwertung des congstar Prepaid Jahrespakets

congstar wertet sein Prepaid-Jahrespaket dauerhaft auf. Ab dem 10. Februar 2026 steht Kunden ein Datenvolumen von 240 GB zur Verfügung, während der Preis von 100 Euro pro Jahr unverändert bleibt. Damit erhöht congstar die Attraktivität des Tarifs spürbar, ohne an der Preisschraube zu drehen.

Das congstar Prepaid Jahrespaket auf einen Blick

Ab dem 10.02.2026: 240 GB (statt 120 GB) Datenvolumen für 12 Monate

Telefonie- und SMS-Flat in alle dt. Netze

Preis: 100 Euro für 12 Monate

Surfen im 5G-Netz der Telekom

Mit „GB+“: pro Jahr Nutzungsdauer Erhöhung des zur Verfügung stehenden Datenvolumens um 10 GB

>>> Hier geht es zu den Congstar Tarifen <<<