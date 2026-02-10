Congstar hat sein Tarif-Portfolio angepasst und verpasst seiner Allnet Flat S und dem Prepaid-Jahrespaket mehr Datenvolumen. Bei der Allnet-Flat S erhaltet ihr im Aktionszeitraum pro Monat 5GB on Top und das Prepaid-Jahrespaket erhält das doppelte Datenvolumen.
Congstar Allnet Flat S: 5GB on Top
congstar legt bei der Allnet Flat S für kurze Zeit noch einmal nach. Im Aktionszeitraum vom 10. Februar 2026 bis einschließlich 24. Februar 2026 erhalten Kunden 5 GB zusätzliches Datenvolumen, sodass der Tarif mit 30 GB statt 25 GB ausgestattet ist. Zusätzlich entfällt bei Buchung bis zum 17. Februar 2026 der Bereitstellungspreis. Das Angebot gilt sowohl für Flex- als auch für Laufzeittarife.
Allnet Flat S im Aktionszeitraum auf einen Blick
- Aktion bis 24.02.: 30 GB (statt 25 GB) Datenvolumen pro Monat
- Aktion bis 17.02.: Wegfall der BSP ( 0 € statt 15 €)
- Telefonie- und SMS-Flat in alle dt. Netze
- Surfen im 5G-Netz mit max. 50 Mbit/s
- 5G Speed Option mit max. 100 Mbit/s für zusätzlich 3 Euro pro Monat
- Mit „GB+“: pro Jahr Nutzungsdauer Erhöhung des zur Verfügung stehenden Datenvolumens um 2 GB
- Preis: 19 € pro Monat
Dauerhafte Aufwertung des congstar Prepaid Jahrespakets
congstar wertet sein Prepaid-Jahrespaket dauerhaft auf. Ab dem 10. Februar 2026 steht Kunden ein Datenvolumen von 240 GB zur Verfügung, während der Preis von 100 Euro pro Jahr unverändert bleibt. Damit erhöht congstar die Attraktivität des Tarifs spürbar, ohne an der Preisschraube zu drehen.
Das congstar Prepaid Jahrespaket auf einen Blick
- Ab dem 10.02.2026: 240 GB (statt 120 GB) Datenvolumen für 12 Monate
- Telefonie- und SMS-Flat in alle dt. Netze
- Preis: 100 Euro für 12 Monate
- Surfen im 5G-Netz der Telekom
- Mit „GB+“: pro Jahr Nutzungsdauer Erhöhung des zur Verfügung stehenden Datenvolumens um 10 GB
