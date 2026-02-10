Das iPhone 17 Pro ist seit Herbst 2025 auf den Markt. Die Apple Geschäftszahlen zum Weihnachtsquartal haben bereits gezeigt, wie gut sich die neue iPhone 17 Familie verkauft. Neben den bereits bekannten Faktoren spielte offenbar ein Detail eine Schlüsselrolle: die Farbe Orange – gleich in doppelter Hinsicht.

„Cosmic Orange“ treibt iPhone 17 Pro Verkäufe an

Apples jüngstes Quartalsergebnis war das beste in der Unternehmensgeschichte, wobei die iPhone-Verkäufe einen wesentlichen Anteil hatten. Besonders bemerkenswert: China trug maßgeblich zu diesem Erfolg bei und kehrte damit einen Abwärtstrend der vorherigen sechs Quartale komplett um.

Der Umsatz in China legte in den Monaten Oktober, November und Dezember im Jahresvergleich um 38 Prozent zu. Angetrieben wurde dies vom iPhone. Es war das beste iPhone-Quartal in der Geschichte in China. Ein Bericht der Financial Times hebt nun die entscheidende Rolle der Farbe „Cosmic Orange“ bei den beiden iPhone 17 Pro-Modellen hervor. Die auffällige Farbe spielt in China eine besondere Rolle, wo Status und Erkennbarkeit bei iPhone-Käufern seit jeher wichtig sind.

Analysten erklären: „Eine Design-Auffrischung für die iPhone 17-Reihe hat Apples Position als Statussymbol in China gestärkt, indem die neuesten Geräte sofort als neu und hochwertig erkennbar sind.“ Die leuchtende Orange-Farbe macht nicht nur auf den ersten Blick klar, dass jemand das neueste Modell besitzt – sie zeigt auch unmittelbar, dass es sich um ein Pro-Modell handelt.

Zudem ähnelt der Farbton stark dem charakteristischen Orange der französischen Luxusmarke Hermès. Diese Assoziation wird in China aktiv aufgegriffen und verstärkt den Premium-Appeal.

Die beiden orangenen Erfolgsfaktoren

Zusammengefasst lassen sich zwei Aspekte der Farbe Orange als Verkaufstreiber identifizieren: