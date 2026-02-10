Nutzt ihr noch die vorherige Version von Apple Home und habt euch vor dem Update auf die neue Version bislang gedrückt, so habt ihr heute die letzte Chance zu aktualisieren, zumindest, wenn ihr eure Apple Home Produkte weiterhin unterbrechungsfrei nutzen möchtet. Kurzum: Der Support für die vorherige Version von Apple Home endet am heutigen 10. Februar 2026.

Erinnerung: Support der vorherige Version von Apple Home endet heute

Wer Apple Home noch auf der „alten“ HomeKit-Architektur betreibt, sollte jetzt schnell handeln: Die Migrationsfrist von Apple läuft heute ab. Danach könnte das Smart-Home-Setup nicht mehr funktionieren.

Im Oktober 2022 führte Apple mit iOS 16.2 eine komplett überarbeitete Architektur für die Home-App ein, um diese zuverlässiger zu machen und die Unterstützung für den Matter-Standard vorzubereiten. Nach anfänglichen Problemen wurde das Update mit iOS 16.4 erneut ausgerollt.

Zunächst war die Aktualisierung auf die neue Architektur optional, da alle verbundenen Geräte mindestens mit iOS 16.2 oder höher laufen mussten. Apple kündigte jedoch an, die alte Architektur schrittweise auslaufen zu lassen.

Im Mai letzten Jahres kündigte Apple an, dass iOS 19 die letzte Systemversion sein würde, die die alte Home-Architektur unterstützt. Gleichzeitig gab das Unternehmen zu verstehen, dass der Support bereits im Herbst 2025 enden würde. Wenige Monate später verschob Apple die Deadline auf den 10. Februar 2026. Seitdem wurden betroffene Nutzer unter anderem per Mail aufgefordert zu aktualisieren, um Unterbrechungen bei kritischen Warnungen und Zubehör mit Funktionen wie AirPlay zu vermeiden.

Vor dem Update müsst ihr eure Geräte auf die neueste Softwareversion aktuliaiseren. Jedes Gerät, das mit einem aktualisierten Zuhause verbunden ist und nicht iOS 16.2, iPadOS 16.2, macOS 13.1, tvOS 16.2 oder watchOS 9.2 oder neuer verwendet, verliert den Zugriff auf das aktualisierte Zuhause, bis das Gerät aktualisiert wurde. Dazu gehören Personen, denen du die Steuerung deines Zuhauses überlasst.

So funktioniert das Update