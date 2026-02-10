FRITZ! – ehemals AVM – hat heute die FRITZ!Box 7632 vorgestellt. Die FRITZ!Box kann sowohl an allen DSL-Anschlüssen genutzt werden, sie lässt sich zusätzlich als Router hinter einem Glasfasermodem (ONT) anschließen. Funktionen, wie Wi-Fi 7, DECT-Basis, Smart-Home-Zentrale und vieles mehr ist an Bord.

FRITZ!Box 7632 ist da

Reicht Glasfaser bis nahe an das Gebäude (FTTB) und werden die letzten Meter über Kupfer realisiert, lassen sich mit G.fast Übertragungsraten von bis zu 1 GBit/s erzielen. Damit eignet sich der Anschluss ideal für bandbreitenintensive Anwendungen wie 4K- und 8K-Streaming, Online-Gaming oder ein datenintensives Homeoffice.

Die FRITZ!Box 7632 ist für den Einsatz an G.fast-Anschlüssen ausgelegt, unterstützt aber ebenso alle gängigen DSL-Varianten. Über Supervectoring 35b sind dabei Geschwindigkeiten von bis zu 300 MBit/s möglich. Für die kabelgebundene Vernetzung stehen ein 2,5-Gigabit-WAN/LAN-Port sowie drei Gigabit-LAN-Anschlüsse zur Verfügung.

Beim WLAN funkt die FRITZ!Box 7632 im 2,4- und 5-GHz-Band und setzt auf Wi-Fi 7 mit Datenraten von bis zu 3,5 GBit/s. Unterstützung aktueller Standards, WPA3-Verschlüsselung, Multi-Link Operation sowie ein separater Gastzugang sorgen für hohe Performance und Sicherheit. Ergänzt wird das Paket durch umfangreiche Schutzfunktionen wie eine Stateful-Packet-Inspection-Firewall, automatische Updates, einen Sicherheitsassistenten mit Diagnose-Tool sowie Kindersicherungen und VPN-Fernzugriff.

Highlights

Unterstützt DSL inkl. G.fast (212 MHz) bis zu 1 GBit/s sowie Supervectoring 35b bis 300 MBit/s

WLAN Mesh, 2 x 2, auf 5 GHz und 2,4 GHz, Wi-Fi 7

WLAN-Geschwindigkeit: 5 GHz: bis zu 2880 MBit/s; 2,4 GHz: bis zu 688 MBit/s (Wi-Fi 7)

1 x 2,5-GBit/s-WAN/LAN-Anschluss und 3 LAN-Anschlüsse mit 1 GBit/s

1 x USB 3.0 für Mobilfunksticks (5G/4G) sowie Speichermedien und Drucker

Telefonie über DECT, IP/SIP und 1 analogen Telefonanschluss (FXS)

Smart Home über DECT ULE

FRITZ!OS mit VPN, Kindersicherung, Mediaserver, FRITZ!NAS, WLAN-Gastzugang u. v. m.

Preis & Verfügbarkeit

Die FRITZ!Box 7632 ist ab sofort zum Preis von 269 Euro erhältlich.