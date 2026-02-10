Einmal pro Monat gibt Apple Arcade einen Ausblick darauf, welche Neuheiten im Folgemonat auf der Spiele-Abo-Plattform erscheinen. Nun hat Apple bestätigt, dass im März 2026 Oceanhorn 3 exklusiv auf Apple Arcade erscheinen wird. Pocket Love!+, Flow Free+ und Doraemon Dorayaki Shop Story+ erscheinen ebenfalls im nächsten Monat.

Apple Arcade: Vier neue Spiele im März 2026

Am 5. März 2025 startet mit Oceanhorn 3: Legend of the Shadow Sea das neueste Kapitel der Action-RPG-Adventure-Reihe exklusiv auf Apple Arcade. Das Spiel setzt die Geschichte fast tausend Jahre nach den Ereignissen von Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm fort.

In Oceanhorn 3 erwarten Spieler neue Abenteuer auf verlorenen Inseln, spektakuläre Kämpfe gegen Titanen sowie die Entdeckung der Geheimnisse einer Welt, die am Rande der Wiedergeburt steht. Das Action-RPG richtet sich sowohl an langjährige Fans der Reihe als auch an Neueinsteiger.

Oceanhorn 3 ist als vollwertiges 3D-Spiel für iPhone, iPad, Mac, Apple TV und Apple Vision Pro optimiert. Die Entwickler versprechen eine Grafik in Konsolenqualität, die das Action-RPG optisch auf ein neues Level hebt. Das Spiel setzt auf eine Mischung aus Erkundung, Kämpfen und Rätseln. Dabei bietet Oceanhorn 3 ein überarbeitetes Kampfsystem mit neuen Fortbewegungs- und Kampfmechaniken, das laut Entwickler intuitiv bedienbar sein soll.

Neben Oceanhorn 3 erweitert Apple am 5. März den Apple Arcade-Katalog um drei weitere Titel. Bei den Neuzugängen handelt es sich um bekannte App Store-Spiele, die nun als werbefreie Plus-Versionen ohne In-App-Käufe verfügbar sind.

Mit Pocket Love!+ können Spieler ein virtuelles Zuhause einrichten und gestalten. Das Puzzle-Spiel Flow Free!+ fordert dazu auf, gleichfarbige Felder durch Rohrleitungen zu verbinden. In Doraemon Dorayaki Shop Story+ übernehmen Spieler gemeinsam mit der bekannten Manga-Figur Doraemon die Leitung eines Süßwarenladens.