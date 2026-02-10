Der TV-Streaming-Anbieter Waipu.tv hat ein Valentins-Special aufgelegt und bietet euch nur für ganz kurze Zeit 50 Prozent Rabatt für 12 Monate auf Waipu.tv Perfect Plus mit Disney+. Sowohl Neu- als auch Bestandskunde haben die Möglichkeit, eines der Jahrespakete zu buchen.

Valentins-Special: waipu.tv & Disney+ im Bundle

Der Valentinstag steht vor der Tür – und waipu.tv hat ein ganz besonderes Highlight für alle TV- und Streaming-Fans: Eine exklusive Valentins-Kampagne mit einem heiße Angebot in Kooperation mit Disney+. Im Aktionszeitraum bis zum 15.02.2026 (23:59 Uhr) erhalte ihr 50 Prozent Rabatt für 12 Monate auf Waipu.tv Perfect Plus mit Disney+.

Damit verbindet waipu.tv das Beste aus zwei Welten: modernes Fernsehen mit zahlreichen Top-Sendern und Komfortfunktionen wie Restart & Aufnahme – plus große Film- und Serienmomente mit Disney+. Perfekt für gemeinsame Abende auf der Couch.

Alle Pakete auf einen Blick (Jahrespakete):

Das Angebot läuft seit heute und ist bis kommenden Sonntag (15.02.2026, 23:59 Uhr) befristet. Bei ernsthaftem Interesse solltet ihr direkt zuschlagen.

>>> Hier geht es zum Waipu.tv / Disney+ Bundle <<<