o2 gestaltet seine Smartphone-Tarife preislich deutlich attraktiv. Ab sofort und zeitlich befristet profitiert ihr bei Abschluss eines neuen Laufzreitvertrags von attraktiven Preisvorteilen. Nicht nur die monatliche Grundgebühr wird rabattiert, als zusätzlichen Anreiz erhalten Neukunden einen Bonus von 120 Euro.

Rabatt auf die Grundgebühr + 120 Euro Bonus

Ab sofort könnt ihr bares Geld bei o2 sparen. Die Rabattaktion auf die monatliche Grundgebühr gilt für Mobilfunktarife ab o2 Mobile M und deckt damit eine breite Auswahl unterschiedlicher Nutzerbedürfnisse ab.

Von 120 Euro Bonus profitieren ebenfalls alle Kundinnen und Kunden mit Tarif ab o2 Mobile M – mit Ausnahme von dem o2 Mobile Unlimited Max Tarif.

Das Ganze gestaltet sich dann wie folgt:

Die Tarifrabatte und der 120 Euro Bonus gelten für SIM-Only-Verträge mit einer Laufzeit von 24 Monaten