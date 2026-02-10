o2 gestaltet seine Smartphone-Tarife preislich deutlich attraktiv. Ab sofort und zeitlich befristet profitiert ihr bei Abschluss eines neuen Laufzreitvertrags von attraktiven Preisvorteilen. Nicht nur die monatliche Grundgebühr wird rabattiert, als zusätzlichen Anreiz erhalten Neukunden einen Bonus von 120 Euro.
Rabatt auf die Grundgebühr + 120 Euro Bonus
Ab sofort könnt ihr bares Geld bei o2 sparen. Die Rabattaktion auf die monatliche Grundgebühr gilt für Mobilfunktarife ab o2 Mobile M und deckt damit eine breite Auswahl unterschiedlicher Nutzerbedürfnisse ab.
Von 120 Euro Bonus profitieren ebenfalls alle Kundinnen und Kunden mit Tarif ab o2 Mobile M – mit Ausnahme von dem o2 Mobile Unlimited Max Tarif.
Das Ganze gestaltet sich dann wie folgt:
- bei o2 Mobile M 30 GB+ für 24,99 € mtl. statt 29,99 €, zusätzlich 120 € Bonus-Guthaben,
- bei o2 Mobile L 100 GB+ für 29,99 € mtl. statt 39,99€ zusätzlich 120 € Bonus-Guthaben,
- bei o2 Mobile XL 300 GB+ für 34,99 € mtl. statt 49,99€, zusätzlich 120 € Bonus-Guthaben,
- bei o2 Mobile Unlimited Smart unbegrenztes Datenvolumen für 29,99 € mtl. statt 39,99 €, zusätzlich 120 € Bonus-Guthaben,
- bei o2 Mobile Unlimited on Demand unbegrenztes Datenvolumen für 34,99 € mtl. statt 49,99 €, zusätzlich 120 € Bonus-Guthaben
- und bei o2 Mobile Unlimited Max unbegrenztes Datenvolumen für 39,99 € mtl. statt 59,99 €.
Die Tarifrabatte und der 120 Euro Bonus gelten für SIM-Only-Verträge mit einer Laufzeit von 24 Monaten
0 Kommentare