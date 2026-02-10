Spotify hat im vierten Quartal 2025 so viele neue Nutzer gewonnen wie nie zuvor in einem einzelnen Quartal. So kamen 38 Millionen in den letzten drei Monaten des Jahres hinzu, womit die Plattform jetzt 751 Millionen monatlich aktive Nutzer zählt. Die Zahl der zahlenden Abonnenten stieg im Jahresvergleich um 10 Prozent auf 290 Millionen.

Die Zahlen im Detail

Der Umsatz lag im vierten Quartal bei 4,53 Milliarden Euro, ein Plus von 7 Prozent. Die Bruttomarge verbesserte sich auf 33,1 Prozent und das operative Ergebnis legte um 47 Prozent auf 701 Millionen Euro zu. Damit übertraf Spotify die Erwartungen der Analysten.

Die Abo-Einnahmen wuchsen um 8 Prozent auf 4,01 Milliarden Euro und glichen damit einen leichten Rückgang bei den Werbeerlösen aus. So zeigte sich im Werbegeschäft ein gemischtes Bild. Zwar wurden mehr Impressionen verkauft, die erzielbaren Preise pro Anzeigenplatz gingen jedoch leicht zurück. Im Podcast-Bereich trugen vor allem Sponsoring-Deals zum Wachstum bei.

Große Ambitionen

Zum Jahreswechsel hat sich an der Spitze von Spotify einiges verändert. Gründer Daniel Ek hat den CEO-Posten abgegeben und ist nun als Executive Chairman tätig. Seit dem 1. Januar führen Gustav Söderström und Alex Norström das Unternehmen gemeinsam als Co-CEOs. Söderström verantwortete zuvor den Bereich „Produkt und Technologie“, Norström das operative Geschäft.

Norström bezeichnet 2026 als das „Year of Raising Ambition“ („Jahr der steigenden Ambitionen“) und knüpft damit an das vergangene Jahr an, das intern als „Year of Accelerated Execution“ („Jahr der beschleunigten Umsetzung“) galt. Daniel Ek selbst beschreibt Spotify als eine Technologieplattform für Audio, die sich zunehmend zu einer Plattform für alle Formen der Verbindung zwischen Kreativen und ihrem Publikum entwickle. Themen wie KI und Wearables sollen dabei in Zukunft eine zentrale Rolle spielen.

Passend zu den großen Ambitionen baut Spotify sein Angebot weiter aus. Musikvideos sind mittlerweile in 111 Märkten für Premium-Kunden verfügbar, nachdem der Beta-Start in den USA und Kanada im vierten Quartal erfolgte. Mit „Page Match“ gibt es seit Kurzem eine Funktion, mit der Nutzer eine Seite eines gedruckten Buchs oder E-Books scannen können, um an genau dieser Stelle im Hörbuch auf Spotify weiterzuhören. Später im Frühjahr soll es in den USA und Großbritannien zudem möglich sein, über eine Partnerschaft mit Bookshop.org physische Bücher direkt in der App zu kaufen.

Ausblick auf das erste Quartal

Für das laufende Quartal rechnet Spotify mit einem moderateren Wachstum. Die monatlich aktiven Nutzer sollen auf 759 Millionen steigen, die zahlenden Abonnenten auf 293 Millionen. Der Umsatz wird bei rund 4,5 Milliarden Euro erwartet. Dabei dürfte die letzte Preiserhöhung eine Rolle spielen.