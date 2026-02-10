Waipu.tv und Sony Pictures haben eine Partnerschaft angekpündigt. Diese sieht es vor, dass drei neue Kanäle auf Waipu.tv zur Verfügung stehen und über 250 Filme und 30 Serien mit über 100 Staffeln in der Waiputhek aufgenommen werden.

Waipu.tv und Sony Pictures kooperieren

waipu.tv erweitert sein Angebot durch eine neue Content-Partnerschaft mit Sony Pictures Entertainment Deutschland. Im Zuge der Kooperation starten drei neue Kanäle auf der Plattform, die Serien- und Filmhighlights aus verschiedenen Genres und Jahrzehnten bündeln. Insgesamt umfasst das neue Angebot mehr als 250 Filme sowie 30 Serien mit über 100 Staffeln aus dem umfangreichen Sony-Pictures-Katalog.

Die drei neuen Kanäle decken unterschiedliche Sehgewohnheiten ab und greifen auf den umfangreichen Katalog von Sony Pictures zurück:

Series Universe bündelt moderne Serienhighlights sowie hochwertige Crime-, Action- und Dramaserien aus dem Sony-Pictures-Portfolio. Mit bekannten Titeln wie Justified, The Shield und L.A.’s Finest richtet sich der Kanal an Fans aktueller US-Serien und charakterstarker Geschichten.

Retro Serien spricht Liebhaber klassischer TV-Unterhaltung an. Serien wie Bewitched, Charlie’s Angels, Dawson’s Creek, Bezaubernde Jeannie und Parker Lewis haben ganze Generationen geprägt und feiern hier ihr Comeback – ein breit gefächertes Retro-Angebot inklusive Nostalgiefaktor.

Movie Universe ergänzt das Line-up um einen dedizierten Filmkanal mit mehr als 250 Filmen und Klassikern aus mehreren Jahrzehnten. Das Programm deckt zahlreiche Genres ab, darunter Action, Drama und Family Entertainment, und sorgt mit einer großen Titelauswahl für kontinuierliche Abwechslung.

Die neuen Kanäle stehen allen waipu.tv-Kunden zur Verfügung. Außerdem sind die Inhalte über die waiputhek abrufbar.