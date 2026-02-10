Zendure – Anbieter von Plug-in-Energiemanagement im Haushalt – hat soeben drei neue Modelle seiner SolarFlow-Serie vorgestellt: Konkret wurden SolarFlow 2400 Pro, SolarFlow 2400 AC+, und SolarFlow 1600 AC+ angekündigt.

SolarFlow 2400 Pro, SolarFlow 2400 AC+, und SolarFlow 1600 AC+ sind da

In den vergangenen Jahren haben wir uns intensiv mit den Plug-in-Energiemanagement-Lösungen von Zendure beschäftigt und unterschiedliche Produkte getestet (zuletzt SolarFlow 800 Pro). Nun kündigt das Unternehmen gleich drei neue Modelle seiner SolarFlow-Serie an, die verschiedene Kundenbedürfnisse abdecken.

SolarFlow 2400 Pro

Der SolarFlow 2400 Pro ist ein KI-gestütztes, bidirektionales AC-Speichersystem mit einer Leistung von 2.400 Watt, das sowohl für Balkon-PV als auch für größere Dach-Photovoltaikanlagen ausgelegt ist.

Für eine besonders effiziente Nutzung von Solarstrom unterstützt der SolarFlow 2400 Pro eine PV-Eingangsleistung von bis zu 3.000 Watt, verteilt auf vier unabhängige MPPTs mit jeweils 750 Watt. Das bietet vor allem Vorteile bei unterschiedlich ausgerichteten Modulen, Teilverschattung oder wechselnden Lichtverhältnissen. In kombinierten DC- und AC-Setups sind sogar Gesamtleistungen von bis zu 4.800 Watt möglich.

Die Einspeiseleistung liegt standardmäßig bei 800 Watt, lässt sich bei Bedarf jedoch auf bis zu 2.400 Watt erhöhen. Die integrierte Basiskapazität von 2,4 kWh kann flexibel mit bis zu fünf zusätzlichen Batterien auf bis zu 14,4 kWh erweitert werden. In einer Premium-Konfiguration mit den neuen AB3000L-Batterien (je 2,88 kWh) sind sogar bis zu 16,8 kWh realisierbar. Mit einer Entladeleistung von bis zu 2.400 Watt eignet sich der Speicher auch zum Abfedern von Lastspitzen. Bei hoher Leistungsanforderung kann das System zusätzlich Netzstrom einbinden und so kurzfristig bis zu 3.200 Watt bereitstellen.

SolarFlow 2400 AC+

Wer bereits über eine Photovoltaikanlage auf dem Dach verfügt, erhält mit dem SolarFlow 2400 AC+ ein AC-gekoppeltes Retrofit-Energiespeichersystem, das speziell für die nahtlose Nachrüstung bestehender Dach-PV-Anlagen konzipiert ist. Das System kann überschüssigen Solarstrom mit bis zu 2.400 Watt aufnehmen und ins heimische Stromnetz einspeisen.

Standardmäßig ist die Einspeiseleistung auf 800 Watt begrenzt, lässt sich bei Bedarf jedoch auf bis zu 2.400 Watt erhöhen. Auch bei der Speicherkapazität zeigt sich der SolarFlow 2400 AC+ flexibel: Durch den Anschluss von bis zu fünf Batterien lässt sich die Kapazität von 2,4 kWh auf bis zu 14,4 kWh erweitern – im Premium-Setup sogar auf bis zu 16,8 kWh.

Mit einer Entladeleistung von bis zu 2.400 Watt eignet sich der Speicher zudem zum Abfedern von Lastspitzen. Im netzunterstützten Backup-Betrieb können kurzfristig bis zu 3.200 Watt bereitgestellt werden. Damit positioniert sich der SolarFlow 2400 AC+ als effiziente Nachrüstlösung für alle, die ihren Eigenverbrauch spürbar erhöhen möchten.

SolarFlow 1600 AC+

Mit dem SolarFlow 1600 AC+ bietet Zendure ein Einstiegsmodell unter den AC-gekoppelten Nachrüst-Speichersystemen an, das speziell für bestehende PV-Dachanlagen mit geringerem Leistungsbedarf ausgelegt ist. Die Lösung richtet sich insbesondere an Haushalte mit kleineren oder älteren Solaranlagen, etwa mit Mikrowechselrichtern, und versteht sich als kosteneffizientes Hybrid-Add-on.

Das System stellt eine bidirektionale AC-Leistung von bis zu 1.600 Watt bereit. Die Einspeiseleistung ist standardmäßig auf 800 Watt begrenzt und kann pro Gerät auf 1.400 Watt erhöht werden. Im Premium-Modus sind mit zusätzlichen Batterien sogar Leistungen von bis zu 3.600 Watt möglich. Die integrierte Batteriekapazität von 1,92 kWh lässt sich auf bis zu 11,52 kWh erweitern, bei einer maximalen Entladeleistung von 1.600 Watt. Damit eignet sich der SolarFlow 1600 AC+ als nahtloses und preislich attraktives Upgrade für Haushalte mit moderatem Energiebedarf.

Preis & Verfügbarkeit

Die neuen SolarFlow-Modelle sind ab sofort als Vorbestellung erhältlich, mit SolarFlow 2400 Pro ab 999 Euro, SolarFlow 2400 AC+ ab 799 Euro und SolarFlow 1600 AC+ ab 599 Euro. Weitere Informationen zu den Preisen und Spezifikationen sind auf der Website von Zendure verfügbar.