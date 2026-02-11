Anker erweitert seine Nebula-Projektoren-Reihe um zwei neue Modelle. Der kompakte Nebula P1 für 799,99 Euro und das deutlich ambitioniertere Flaggschiff Nebula X1 Pro für 4.999 Euro sind ab sofort bei Amazon erhältlich.

Nebula P1 setzt auf Mobilität

Der soundcore Nebula P1 ist als tragbarer Projektor konzipiert, sodass er nicht an einem festen Standort gebunden ist. Mit 650 ANSI Lumen und Full-HD-Auflösung projiziert der Projektor Bilder auf Flächen von bis zu 180 Zoll Diagonale. Bei passenden Lichtverhältnissen funktioniert das sowohl drinnen als auch draußen, wobei man bei direkter Sonneneinstrahlung naturgemäß an Grenzen stößt. Mit einem Gewicht von 2,38 Kilogramm und einem integrierten Tragegriff lässt sich der P1 problemlos transportieren.

Interessant ist das abnehmbare Dual-Lautsprecher-System. Die beiden Speaker lassen sich frei im Raum positionieren und erzeugen so einen 2.0 Sound mit einer breiteren Klangbühne als bei fest verbauten Lautsprechern. Anker gibt die Akkulaufzeit der Lautsprecher mit bis zu 20 Stunden an, was selbst für ausgedehnte Filmabende reichen dürfte.

Technisch setzt der P1 auf Echtzeit-Autofokus und automatische Trapezkorrektur, die das Bild auch nach einem Positionswechsel neu ausrichten. Der integrierte Dual-Arm-Gimbal mit 130 Grad Verstellwinkel erlaubt eine flexible Aufstellung.

Nebula X1 Pro für gehobene Ansprüche

Der Nebula X1 Pro spielt in einer völlig anderen Liga. Die 4K-Triple-Laser-Technologie liefert 3.500 ANSI Lumen und projiziert auf bis zu 300 Zoll Diagonale. Damit positioniert Anker das Gerät klar für Public Viewing, große Veranstaltungen oder ambitionierte Heimkino-Setups.

Im Gehäuse steckt ein 7.1.4 Soundsystem mit Dolby Atmos und Dolby Audio, ergänzt um zwei eingebaute Karaoke-Mikrofone. Die sogenannte FlexWave-Soundkalibrierung soll den Klang automatisch an die jeweilige Raumakustik anpassen. Eine WiFi-Latenz von 25 Millisekunden verspricht dabei ein synchrones Bild und Ton beim Streaming.

Mit 32,8 Kilogramm ist der X1 Pro kein Leichtgewicht, lässt sich aber dank ausfahrbarem Griff und integrierten Rollen dennoch gut bewegen. Automatische Fokus- und Keystone-Korrekturen sollen den Aufbau vereinfachen.