Apple wird in Kürze die iTunes-Wunschlisten für Filme und TV-Serien endgültig einstellen. Das Unternehmen informiert betroffene Kunden per E-Mail und bietet eine Migrationsmöglichkeit zur Apple TV-Watchlist an.

Apple schafft die iTunes-Wunschlisten ab

Apple wird die iTunes-Wunschlisten für Filme und Fernsehsendungen in Kürze abschaffen. Apple empfiehlt Nutzern, die noch Wunschlisten haben, die gewünschten Inhalte auf ihre Apple-TV- Merkliste zu übertragen, bevor die Funktion endgültig entfernt wird.

Konkret hat das Unternehmen aus Cupertino in den letzten Tagen E-Mails an Kunden versandt, die noch eine iTunes-Wunschliste „besitzen“. Jede E-Mail enthält ein PDF-Dokument mit den auf der individuellen iTunes-Wunschliste gespeicherten TV-Serien und Filmen, so Macrumors. Apple erklärt, dass Nutzer auf jeden Link tippen und dann den „+“-Button anklicken können, um Inhalte zur Apple TV-Watchlist hinzuzufügen.

Seit einiger Zeit arbeitet Apple daran, die iTunes-Wunschliste einzustampfen. Ursprünglich wurde diese ohne Vorwarnung mit dem Update auf iOS 17.2 entfernt. Nach massiven Beschwerden von Nutzern mit umfangreichen Listen führte Apple die Funktion mit iOS 17.3 wieder ein. Dieses Mal gibt es eine Vorwarnung per E-Mail und Nutzer haben die Möglichkeit – wenn auch mit etwas Aufwand – die Inhalte der iTunes Wunschliste zur Apple TV Wunschliste zu übertragen.

Der Grund für die Abschaffung: Apple hatte den Kauf von TV-Serien und Filmen von der iTunes-App in die TV-App verlagert. Seit iOS 17.2 ist die Apple TV-App der einzige Ort zum Kauf von TV-Inhalten auf iOS-Geräten.

Eine konkrete Deadline für die endgültige Entfernung der Wunschlisten nannte Apple nicht.