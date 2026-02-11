Apple hat im Oktober 2025 das kanadische Graph-Datenbank-Unternehmen Kuzu übernommen. Die Akquisition wurde erst jetzt bekannt, nachdem entsprechende Hinweise entdeckt wurden. Wieviel sich Apple die Übernahmen hat Kosten lassen, ist nicht bekannt.

Apple kauft Kuzu

Die Kollegen von Appleinsider haben konkrete Hinweise darauf entdeckt, dass Apple die kanadische Datenbank-Firma Kuzu gekauft hat. Nach der Übernahme wurde die Kuzu-Website vom Netz genommen und das Github-Repository archiviert – ein typisches Vorgehen bei Apple-Akquisitionen.

Kuzu beschrieb sich selbst als „eingebettete Graph-Datenbank, die auf Abfragegeschwindigkeit, Skalierbarkeit und Benutzerfreundlichkeit ausgelegt ist“. Das Unternehmen bot mit Kuzu Explorer eine browserbasierte Datenbank an, die Datenpunkte als verknüpfte Knoten darstellte.

Apple erfüllt EU-Meldepflicht

Aufgrund der Bedeutung der Übernahme musste Apple die Europäische Union informieren. Weitere Details zur Transaktion oder den Plänen mit der Technologie sind jedoch nicht bekannt. Insbesondere wurde die Übernahmesumme nicht bekannt gegeben.

Apple besitzt bereits FileMaker, eine plattformübergreifende relationale Datenbank-App, über eine Tochtergesellschaft. Wie und wofür Apple die Kuzu-Technologie einsetzen wird, bleibt unklar. Möglicherweise könnte die Technologie in FileMaker oder andere Apple-Produkte wie iWork integriert werden.