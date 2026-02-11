Apple hat heute eine ganze Reihe neuer Softwareupdates veröffentlicht. Im Mittelpunkt stehen natürlich die aktuellen Versionen iOS 26.3, iPadOS 26.3, macOS Tahoe 26.3 sowie die 26.3-Updates für watchOS, tvOS und visionOS. Doch auch wer nicht auf die neueste Betriebssystem-Generation updaten will, geht dieses Mal nicht leer aus.

Sicherheitsupdates für ältere Systeme

Parallel zu den großen Updates hat Apple auch neue Versionen für ältere Betriebssysteme bereitgestellt. Konkret sind das iOS 18.7.5 und iPadOS 18.7.5 sowie macOS Sequoia 15.7.4 und macOS Sonoma 14.8.4. Der Fokus liegt dabei auf wichtigen Sicherheitskorrekturen, weshalb Apple die Installation allen Nutzern empfiehlt.

Wer also ein iPhone, iPad oder einen Mac mit einem der älteren Betriebssysteme betreibt, sollte einen kurzen Abstecher in die Einstellungen machen. Unter „Allgemein“ > „Softwareupdate“ lässt sich schnell prüfen, ob ein neues Update bereitsteht. Gerade bei sicherheitsrelevanten Patches ist es sinnvoll, nicht allzu lange zu warten.

Übrigens hat Apple erst vergangene Woche Updates für noch ältere Betriebssystemversionen nachgeliefert. Die Details zu diesen Releases findet ihr hier.