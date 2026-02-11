macOS Tahoe 26.3 ist da. Apple nutzt den heutigen Abend nicht nur, um iOS 26.3 und iPadOS 26.3 zu veröffentlichen, sondern auch ein Update für den Mac bereitzustellen.

Apple gibt macOS 26.3 frei

Ab sofort haben alle Nutzer die Möglichkeit, macOS 26.3 herunterzuladen und zu installieren. Nachdem in der vergangenen Woche der Release Candidate für eingetragene Entwickler und Teilnehmer am Apple Beta Programm veröffentlicht wurde, steht nun die finale Version für Jedermann bereit.

Die Installation erfolgt in gewohnter Manier am Mac über Systemeinstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate. Während der Beta-Phase sind keine nennenswerten Neuerungen bekannt geworden. In den Release-Notes heißt es