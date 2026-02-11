Zum Heart Month im Februar startet Apple eine neue Activity Challenge für Apple Watch-Nutzer. Wer am Valentinstag, dem 14. Februar, seinen Trainingsring schließt, kann sich eine spezielle Auszeichnung verdienen.

Apple Watch Challenge zum Herzmonat 2026 kündigt sich an

Über das Jahr verteilt, veranstaltet Apple mehrere Apple Watch Herausforderungen. Am kommenden Valentins-Samstag (14. Februar 2026) findet die nächste Challenge statt.

Die Teilnahme ist denkbar einfach: Apple Watch-Besitzer müssen am 14. Februar ein Training absolvieren und damit ihren Trainingsring schließen. Es heißt

„Schließe deinen Trainingsring am Valentinstag, um diese Auszeichnung zu verdienen. Dein Herz wird es dir danken.“

Wie üblich gibt es eine spezielle Auszeichnung für die Fitness-App sowie animierte Sticker mit herzförmigen Motiven für die Nachrichten- und FaceTime-App. Darüberhinaus kuratiert Apple im Februar üblicherweise thematisch passende Inhalte im App Store, in der Apple TV App, Apple Podcasts und Apple Books rund um Herzgesundheit, Fitness und gesunde Lebensweise.