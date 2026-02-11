Apple hat vor wenigen Augenblicken die finale Version von iOS 26.3 und iPadOS 26.3 veröffentlicht. Nachdem in der vergangenen Woche der jeweilige Release Candidate für eingetragene Entwickler und Teilnehmer am Apple Beta Programm freigegeben wurde, steht nun der Download für alle Nutzer bereit.

iOS 26.3 & iPadOS 26.3 sind da: Das ist neu

Mitte Dezember startete die Beta-Phase zu iOS 26.3 & iPadOS 26.3. Diese ist nun beendet und Apple hat die finale Version für alle Nutzer veröffentlicht. Während der Beta-Phase zeigte sich bereits, welche Neuerungen Apple implementiert. iOS 26.3 beinhaltet unter anderem eine neue Option, um Anwendern den Wechsel von iOS zu Android zu erleichtern. Umgekehrt stellt auch Google eine passende Lösung für den vereinfachten Wechsel von Android zu iOS bereit. Um den Vorgaben der EU zu entsprechen, gibt es zudem eine weitere neue Option in den Benachrichtigungseinstellungen. Diese ermöglicht es, Mitteilungen an tragbare Geräte von Drittanbietern (z. B. Android-Smartwatches) weiterzuleiten. Darüber hinaus haben die Wallaper eine neue Sektion „Wetter“ erhalten. Bisher waren Wetter und Astronomie in einer gemeinsamen Rubrik untergebracht, nun wurde dieser Bereich aufgeteilt.

Die Release-Notes lesen sich wenig spektakulär

Dieses Update enthalt wichtige Fehlerbehebungen und Sicherheitsupdates.

iOS 26.3 und iPadOS 26.3 lassen sich in gewohnter Manier direkt an den Geräten über Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate installieren.