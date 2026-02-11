Dass WLAN energieeffizienter ist als 5G, ist bekannt – aber wie groß ist der Unterschied tatsächlich? PhoneBuff hat genau das in einem neuen Akkutest mit dem iPhone 17 Pro Max gemessen. Das Ergebnis ist überraschend.

iPhone-Akkutest: WLAN vs. 5G

Ein aktueller Akku-Benchmark zeigt, wie stark 5G-Mobilfunk im Vergleich zu einer WLAN-Verbindung den iPhone-Akku belastet. Das Ergebnis fällt klar aus. Die Messwerte stammen aus einem Test in Verbindung mit dem iPhone 17 Pro Max, bei dem verschiedene Alltagsnutzungen wie Nachrichten, Surfen, Social Media oder Streaming simuliert wurden.

Im direkten Vergleich zwischen Mobilfunk (5G) und Wi-Fi hielt der Akku des iPhone 17 Pro Max beim gleichen Nutzungsmix deutlich länger durch, wenn es per WLAN verbunden war. Während das Gerät im 5G-Netz insgesamt rund 10 Stunden und 22 Minuten Bildschirmzeit erreichte bis es leer war, war beim WLAN-Test noch etwa 25 Prozent Akku übrig. Das bedeutet eine Mehrlaufzeit von etwa drei Stunden.

Grundsätzlich verbraucht Mobilfunk – insbesondere 5G – mehr Energie als eine stabile WLAN-Verbindung, weil das Funkmodem über größere Distanzen und wechselnde Funkzellen verbunden bleibt und daher mehr Leistung benötigt. WLAN kann dagegen meist sparsamer und stabiler Daten übertragen, wenn es verfügbar ist und eine gute Signalstärke hat.

Der Test nutzte ein iPhone 17 Pro Max mit Qualcomm-Modem. Interessant wäre ein Vergleich mit dem iPhone Air oder iPhone 16e, die Apples hauseigene C1X- bzw. C1-Modems verwenden. Apple bewirbt die eigenen Chips explizit als besonders energieeffizient. Die kommenden iPhone 18 Pro-Modelle sollen bereits die zweite Generation (C2) erhalten.