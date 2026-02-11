Apples hauseigene Modem-Entwicklung geht in die nächste Runde. Laut einem chinesischen Leaker soll der neue C2-Chip in den iPhone 18 Pro Modellen erstmals 5G-Satellitenverbindungen ermöglichen. Ganz neu ist die Idee nicht, doch mit dem jüngsten Leak wird das Bild immer konkreter.

Was der Leak verrät

Der bekannte Leaker Fixed Focus Digital behauptet, dass Apples C2-Modem den Standard „NR-NTN“ unterstützen wird. Die Abkürzung steht für „New Radio Non-Terrestrial Networks“ und beschreibt im Kern die Möglichkeit, Smartphones direkt mit Satelliten zu verbinden. Laut MacRumors deutet der Leaker darauf hin, dass iPhones künftig über Satelliten regulären Internetzugang erhalten könnten. Kein reines Notfall-Feature also, sondern ein vollwertiger Internetzugang über Satellit.

Nicht das erste Mal

Gerüchte über 5G-Satellitenfunktionen im iPhone 18 Pro sind nicht neu. Bereits im Oktober berichtete Wayne Ma von The Information, dass Apple eine Satellitenanbindung für iPhones plane, die vollständigen Internetzugang über Satelliten ermöglichen soll. Im November griff Bloombergs Mark Gurman diesen Bericht auf und sprach von „Satellite over 5G“. Allerdings beschrieb Gurman dabei ein etwas anderes Szenario, bei dem Mobilfunkmasten Satelliten als Rückkanal nutzen, um die Netzabdeckung in abgelegenen Gebieten zu erweitern. Das ist technisch ein Unterschied zur direkten Verbindung zwischen Gerät und Satellit, wie sie der aktuelle Leak und Mas Bericht nahelegen.

Neu ist, dass NR-NTN nun erstmals konkret mit Apples C2-Modem als technische Spezifikation in Verbindung gebracht wird.

Weitere Satelliten-Features

Gurman zufolge arbeitet Apple parallel an mehreren zusätzlichen Satellitenfunktionen. Dazu gehört eine API, mit der Entwickler Satellitenverbindungen in Apps von Drittanbietern integrieren können. Zudem soll Apple Maps auf die Satellitenfunktionen zugreifen können und es die Möglichkeit geben, Fotos über Satellitennachrichten zu versenden.

Langfristig will Apple außerdem erreichen, dass das iPhone für die Satellitenverbindung nicht mehr mit freier Sicht zum Himmel ausgerichtet werden muss. Selbst in Gebäuden soll die Verbindung funktionieren.

Wie weit diese Funktionen tatsächlich entwickelt sind, bleibt unklar. Es ist gut möglich, dass viele davon nicht zum Start der neuen Technik verfügbar sein werden. Zudem setzt die Umsetzung größere Upgrades an der Satelliteninfrastruktur von Globalstar voraus, auf die Apple derzeit setzt.

Neben der Satellitenanbindung soll Apples C2-Chip gegenüber den aktuellen C1 und C1X deutlich leistungsfähiger ausfallen. Unter anderem ist von mmWave-5G-Unterstützung die Rede. Damit würde sich Apples eigenes Modem weiter an die Qualcomm-Chips annähern.