Eine neue Studie von Counterpoint Research zeigt beeindruckende Zahlen: Das iPhone macht inzwischen fast 25 Prozent aller aktiv genutzten Smartphones weltweit aus. Apple und Samsung dominieren den Markt gemeinsam mit 44 Prozent Marktanteil.

Apple führt mit einem Viertel aller Smartphones

Auch wenn Apple im Vergleich zu seinen Mitbewerbern verhältnismäßig wenige Smartphone-Modelle anbietet, verzeichnet das iPhone einen hohen Marktanteil. Erst vor wenigen Tagen wurde bei der Bekanntgabe der Apple Q1/2026 Quartalszahlen noch einmal deutlich, wie beliebt die iPhone 17 Modelle sind.

Die Analysten von Counterpoint Research haben den Smartphone-Markt 2025 analysiert und festgestellt, dass die weltweite Smartphone-Basis im vergangenen Jahr um lediglich zwei Prozent gewachsen ist. Apple und Samsung allein stehen für 44 Prozent dieser aktiven Geräte. Dabei entfallen auf Apple knapp 25 Prozent aller aktiv genutzter Smartphones.

Analyst Karn Chauhan kommentiert dies wie folgt

„Apple führt die weltweite aktive Nutzerbasis an: Rund jedes vierte aktive Smartphone ist ein iPhone. Dies ist auf die hohe Kundentreue, das umfassende iOS-Ökosystem und die eng integrierten Dienste zurückzuführen. Im Jahr 2025 gewann Apple mehr neue Smartphone-Nutzer als die nächsten sieben führenden Hersteller zusammen. . Dies unterstreicht die Fähigkeit von Apple, in einem gesättigten Markt Nutzer zu gewinnen und zu binden. Samsung belegt mit rund einem Fünftel der weltweiten aktiven Nutzerbasis den zweiten Platz. Diese Position basiert auf der langjährigen Marktpräsenz, dem breiten Produktportfolio vom Einsteiger- bis zum Premiumsegment und der umfassenden geografischen Reichweite in wichtigen Regionen.“

Die Top 10 umfassen zudem Xiaomi, OPPO, vivo, Transsion, Huawei, Honor, Motorola, realme und Google.

Weiter heißt es in dem Bericht, dass im Premium-Segment über 600 US-Dollar sechs Hersteller außerhalb von Apple und Samsung 2025 zusammen nur einen einstelligen Marktanteil erreichten. Apple und Samsung sind die einzigen beiden Hersteller, die weltweit die Marke von einer Milliarde aktiven Geräten überschritten haben.